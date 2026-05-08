Venezia-Palermo, Penzo gremito: oltre 11 mila spettatori e più di 220 mila euro d’incasso

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
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Grande cornice di pubblico allo stadio Pier Luigi Penzo per Venezia-Palermo, sfida valida per la 38ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026.

Secondo i dati ufficiali diffusi dal club lagunare, sono stati 11.378 gli spettatori presenti nell’impianto veneziano per l’ultima gara della regular season, in una serata speciale dedicata alla festa promozione degli arancioneroverdi.


Nel dettaglio, i biglietti singoli venduti sono stati 6.380, di cui 93 riservati al settore ospiti. Gli abbonati presenti risultano invece 4.998.

Importante anche il dato economico: l’incasso complessivo della serata è stato pari a 221.009 euro. Di questi, 142.869 euro derivano dalla vendita dei tagliandi singoli, mentre 78.140 euro rappresentano la quota relativa agli abbonamenti.

Uno stadio praticamente pieno per accompagnare il Venezia verso la festa Serie A e per una sfida che, nonostante la classifica già definita, ha mantenuto un’atmosfera da grande appuntamento.

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