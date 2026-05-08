Venezia-Palermo, clima caldo al Penzo: tifoso lagunare urla “Giuda” a Pohjanpalo. Materazzi saluta Inzaghi

Atmosfera già accesa all’esterno dello stadio Penzo prima del fischio d’inizio di Venezia-Palermo, ultima giornata della regular season di Serie B.

All’arrivo del pullman rosanero davanti all’impianto lagunare, non è passato inosservato il ritorno da ex di Joel Pohjanpalo. Il bomber finlandese, accolto da tanti sguardi curiosi e telecamere puntate addosso, è stato bersagliato anche da qualche insulto proveniente dai tifosi veneziani presenti nei pressi dell’ingresso dello stadio.





In particolare, un sostenitore arancioneroverde ha urlato “Giuda” all’indirizzo dell’attaccante rosanero, ricordando evidentemente il trasferimento del finlandese al Palermo dopo essere diventato simbolo e trascinatore del Venezia negli ultimi anni.

Pohjanpalo, però, ha proseguito senza reagire, entrando serenamente all’interno del Penzo insieme ai compagni di squadra.

Nel prepartita si è registrata anche una presenza speciale: allo stadio era infatti presente Marco Materazzi. L’ex difensore della Nazionale italiana e campione del mondo 2006 ha salutato Filippo Inzaghi prima dell’ingresso del tecnico rosanero nell’impianto veneziano.

Un breve ma caloroso incontro tra due protagonisti del calcio italiano, avvenuto pochi minuti prima dell’inizio della sfida tra Venezia e Palermo.

Il clima intanto continua a salire al Penzo, con lo stadio pronto a spingere gli uomini di Stroppa nella notte della festa promozione e il Palermo chiamato invece a prepararsi al meglio in vista dei playoff.