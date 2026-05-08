Palermo, i convocati per il Venezia: c’è Pohjanpalo. Out Bani

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (69) bani

Il Palermo ha reso nota la lista dei convocati per la sfida contro il Venezia, in programma questa sera alle ore 20.30 allo stadio Penzo nell’ultima giornata della regular season di Serie B.

Filippo Inzaghi ritrova Joel Pohjanpalo, pronto al ritorno da ex in Laguna, così come Johnsen, Joronen, Ceccaroni e Segre, tutti grandi ex della sfida contro gli arancioneroverdi.


Regolarmente presenti anche Ranocchia, Gomes, Le Douaron e Palumbo, con il tecnico rosanero che potrebbe attuare alcune rotazioni in vista della semifinale playoff.

Non sarà invece della partita Mattia Bani: il difensore ha svolto lavoro differenziato a Torretta e non è partito con la squadra per Venezia.

Ecco l’elenco completo dei convocati del Palermo:

Portieri:
Gomis, Joronen, Di Bartolo.

Difensori:
Augello, Modesto, Bereszynski, Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Veroli, Magnani.

Centrocampisti:
Palumbo, Gomes, Segre, Ranocchia, Vasic, Giovane, Blin.

Attaccanti:
Johnsen, Pohjanpalo, Le Douaron, Corona.

Altre notizie

Palermo Mantova Pohjanpalo

Il Gazzettino: “Venezia-Palermo. Curiosità per l’accoglienza a Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Tifosi del Venezia

Il Gazzettino: “Penzo sold out per Venezia-Palermo, ma gli ultras confermano la protesta”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (43) stroppa

Corriere del Veneto: “Venezia, il Penzo si prepara alla grande festa. Stroppa: «Voglio chiudere al primo posto»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Screenshot 2026-05-08 084107

Corriere del Veneto: “Venezia-Palermo, prevista coreografia speciale”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
palermo catanzaro 3-2 (21)

Tuttosport: “Venezia, la A porta denaro e investitori. E in Laguna sbarca il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (49) pohjanpalo

Gazzetta dello Sport: “Venezia-Palermo, Pohjanpalo parte dalla panchina: Inzaghi lo preserva per i playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Palermo Spezia 1-0 (17) giovane blin

Giornale di Sicilia: “Venezia-Palermo, le probabili formazioni: Inzaghi vara il turnover”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
palermo cesena 2-0 (77) augello

Giornale di Sicilia: “Palermo, a Venezia non è solo una passerella”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Screenshot 2026-05-08 065855

Repubblica: “Da Joronen a Ceccaroni sono sei gli ex della sfida del Penzo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
palermo monza 0-3 (102) vasic

Repubblica: “I rosanero alla festa del Venezia «Speriamo di raggiungerli in A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
palermo modena 1-1 (154) le douaron

Corriere dello Sport: “Venezia-Palermo, sfida da playoff al Penzo: Le probabili formazioni, Inzaghi lancia Le Douaron”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
palermo cesena 2-0 (60) Inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, al Penzo una prova playoff: Inzaghi sfida il Venezia della festa”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Juve Stabia 2-2 (69) bani

Palermo, i convocati per il Venezia: c’è Pohjanpalo. Out Bani

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
sciaudone

Sciaudone: «Monza e Palermo favoriti ai playoff, vedere il Bari così fa male»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Palermo Mantova Pohjanpalo

Il Gazzettino: “Venezia-Palermo. Curiosità per l’accoglienza a Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Tifosi del Venezia

Il Gazzettino: “Penzo sold out per Venezia-Palermo, ma gli ultras confermano la protesta”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (43) stroppa

Corriere del Veneto: “Venezia, il Penzo si prepara alla grande festa. Stroppa: «Voglio chiudere al primo posto»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026