Palermo, i convocati per il Venezia: c’è Pohjanpalo. Out Bani

Il Palermo ha reso nota la lista dei convocati per la sfida contro il Venezia, in programma questa sera alle ore 20.30 allo stadio Penzo nell’ultima giornata della regular season di Serie B.

Filippo Inzaghi ritrova Joel Pohjanpalo, pronto al ritorno da ex in Laguna, così come Johnsen, Joronen, Ceccaroni e Segre, tutti grandi ex della sfida contro gli arancioneroverdi.





Regolarmente presenti anche Ranocchia, Gomes, Le Douaron e Palumbo, con il tecnico rosanero che potrebbe attuare alcune rotazioni in vista della semifinale playoff.

Non sarà invece della partita Mattia Bani: il difensore ha svolto lavoro differenziato a Torretta e non è partito con la squadra per Venezia.

Ecco l’elenco completo dei convocati del Palermo:

Portieri:

Gomis, Joronen, Di Bartolo.

Difensori:

Augello, Modesto, Bereszynski, Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Veroli, Magnani.

Centrocampisti:

Palumbo, Gomes, Segre, Ranocchia, Vasic, Giovane, Blin.

Attaccanti:

Johnsen, Pohjanpalo, Le Douaron, Corona.