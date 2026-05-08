Corriere del Veneto: “Venezia, il Penzo si prepara alla grande festa. Stroppa: «Voglio chiudere al primo posto»”

Venezia si prepara a vivere un’altra serata da brividi. Dopo la promozione matematica conquistata venerdì scorso a La Spezia, il Penzo sold out è pronto a trasformarsi nel teatro della grande festa arancioneroverde per l’ultima giornata di campionato contro il Palermo.

Come racconta il Corriere del Veneto, quella contro i rosanero non sarà soltanto una passerella celebrativa. La squadra di Giovanni Stroppa vuole chiudere definitivamente i conti blindando il primo posto e mettendo il sigillo su una stagione straordinaria.





L’entusiasmo in Laguna è altissimo, ma il tecnico arancioneroverde non vuole alcun calo di tensione.

«In questi giorni post promozione abbiamo finalmente toccato con mano quello che è stato tutto il percorso fatto», ha spiegato Stroppa al Corriere del Veneto. «Però c’è un “ma”: dopo tutto questo cammino, non raccogliere anche la prima posizione mi darebbe fastidio. Al Penzo c’è una partita da vincere perché vogliamo mantenere questa posizione».

Parole che raccontano perfettamente la mentalità di un Venezia capace di dominare il campionato per lunghi tratti senza mai fermarsi.

Di fronte ci sarà però un Palermo tutt’altro che disposto a fare da comparsa. Stroppa conosce bene il valore dei rosanero e soprattutto quello di Joel Pohjanpalo, grande ex della serata.

«Pohjanpalo ha dimostrato il valore che ha lui e tutto il Palermo. È una squadra da temere e, come noi, ha fatto un campionato importante», ha sottolineato l’allenatore lagunare.

Il Venezia vuole chiudere nel migliore dei modi una stagione che ha riportato entusiasmo, identità e ambizione in tutta la città. Per questo Stroppa ha chiesto ai suoi di riattaccare immediatamente la spina dopo i festeggiamenti della promozione.

«Non si vince per caso e non tutti vincono», ha aggiunto il tecnico. «Era giusto festeggiare, ma ora c’è da riattaccare la spina. L’ambiente ci aiuterà a farlo: vogliamo giocarcela al massimo, tirare fuori l’orgoglio e mostrare quello che vale questa squadra».

Il Corriere del Veneto evidenzia anche il clima di entusiasmo generato dalla nuova proprietà americana e dall’ingresso nel progetto di figure internazionali come Tim Leiweke e Francesca Bodie.

Sul proprio futuro Stroppa preferisce non sbilanciarsi: «In questo momento devo pensare al Palermo e non penso ad altro. Da sabato vedremo cosa succederà».

Poi una riflessione significativa sul club: «C’è soddisfazione, la società è molto unita e motivata. Vedo un futuro prossimo molto roseo».

Infine il tecnico ha voluto sottolineare il rapporto sempre più forte con la città e i tifosi: «I complimenti fanno sempre piacere. Vivo per questo. Aver riempito lo stadio è motivo d’orgoglio per il lavoro che facciamo».

Sul piano della formazione, Stroppa ha annunciato che «giocheranno i migliori undici». Sidibé torna a disposizione, mentre Adorante sarà assente per squalifica. In attacco resta aperto il ballottaggio tra Casas e Lauberbach.