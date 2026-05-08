Tuttosport: “Venezia, la A porta denaro e investitori. E in Laguna sbarca il Palermo”

Il Venezia guarda già al futuro dopo il ritorno in Serie A. Come raccontano Gianluca Scaduto e Luigi Butera su Tuttosport, il club lagunare ha ufficializzato un importante investimento di minoranza guidato da Tim Leiweke e Francesca Bodie, figure di spicco internazionali nel mondo dello sport, dell’intrattenimento e dello sviluppo immobiliare.

L’operazione rientra nella raccolta fondi da 100 milioni di euro avviata dal Comitato operativo del Venezia nel corso della stagione 2025-26 con l’obiettivo di rafforzare la stabilità finanziaria del club e consolidarne le ambizioni dopo la promozione conquistata il 1° maggio.





Tim Leiweke è stato nominato co-presidente del Comitato operativo insieme a Rob Hamwee. Nella sua carriera ha guidato realtà di primo piano come LA Galaxy e Toronto FC, oltre a essere stato protagonista nella costruzione di importanti impianti sportivi.

«Il Venezia è una squadra iconica, con una storia centenaria nella città più bella del mondo, e ci impegneremo per eccellere e rafforzare la tradizione di questo club», ha dichiarato Leiweke a Tuttosport. «Vogliamo creare una mentalità vincente e offrire ai tifosi esperienze memorabili».

Francesca Bodie sarà invece la nuova presidente del Venezia, prendendo il posto di Duncan Niederauer, che manterrà comunque una quota minoritaria nel gruppo proprietario.

«Abbiamo fatto questa scelta perché amiamo questa città e le sue persone», ha spiegato Bodie. «Il nostro obiettivo è consolidare il Venezia in Serie A e sviluppare una squadra che rispecchi la grandezza della città».

Determinante anche il ruolo di Aubrey “Drake” Graham, musicista e comproprietario del club, che ha introdotto Leiweke e Bodie nel progetto arancioneroverde grazie ai precedenti rapporti professionali maturati in Canada.

Nel frattempo Venezia si prepara alla grande festa promozione. Domani squadra, staff tecnico e dirigenza saranno protagonisti del tradizionale corteo acqueo nel cuore della Laguna, con partenza prevista da Piazzale Roma alle ore 16.

Questa sera però c’è ancora il Palermo da affrontare al Penzo. I rosanero arrivano in Laguna con il quarto posto già blindato e la testa inevitabilmente rivolta ai playoff.

«Vogliamo onorare il campionato e fare una grande partita», ha assicurato Filippo Inzaghi ai microfoni riportati da Tuttosport. «Abbiamo fatto bene, ma non è bastato. Questa gara ci serve per preparare al meglio i playoff. Mi piacerebbe chiudere a 75 punti».

Per il tecnico rosanero sarà una sfida speciale contro il suo passato, così come per diversi ex lagunari presenti nella rosa del Palermo, a partire da Pohjanpalo, che dovrebbe partire inizialmente dalla panchina.

«Per me questa partita non sarà mai normale», ha aggiunto Inzaghi. «Sarebbe bello vedere in Serie A sia il Palermo che il Venezia».