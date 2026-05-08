Corriere dello Sport: “Palermo, al Penzo una prova playoff: Inzaghi sfida il Venezia della festa”

Venezia già promosso in Serie A, Palermo matematicamente quarto e già proiettato verso i playoff. Ma quella in programma questa sera al Penzo sarà tutt’altro che una semplice passerella di fine stagione. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la sfida tra lagunari e rosanero rappresenta un crocevia tra passato, presente e futuro soprattutto per Filippo Inzaghi.

L’allenatore rosanero torna infatti da ex nello stadio dove ha lasciato un ricordo indelebile, accompagnato da tanti altri ex arancioneroverdi come Pohjanpalo, Johnsen, Joronen, Segre e Ceccaroni. Ma per Inzaghi la priorità resta una sola: preparare al meglio i playoff.





Antonio La Rosa sottolinea sul Corriere dello Sport le parole del tecnico rosanero rilasciate ai canali ufficiali del club: «Dobbiamo cercare di finire bene. Abbiamo dimostrato contro il Catanzaro che per noi ogni partita è importante e questa è fondamentale per preparare bene il match di domenica prossima. Vogliamo onorare il campionato fino alla fine e mi piacerebbe chiudere a 75 punti».

Il Palermo, però, troverà un Venezia tutt’altro che rilassato nonostante la promozione già conquistata. Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, anche Giovanni Stroppa vuole chiudere la stagione con un ultimo obiettivo: blindare il primo posto finale in classifica.

«Dopo tutto il percorso fatto non chiudere primi mi darebbe fastidio. Vogliamo completare il lavoro», ha dichiarato il tecnico arancioneroverde alla vigilia.

Il Venezia, forte del miglior attacco della Serie B con 75 reti segnate, va inoltre a caccia della settima vittoria casalinga consecutiva davanti a un Penzo completamente esaurito per la festa promozione.

Inzaghi, dal canto suo, è orientato verso un ampio turnover. Antonio La Rosa riferisce sul Corriere dello Sport che Pohjanpalo dovrebbe inizialmente partire dalla panchina. Il bomber finlandese, al primo ritorno da ex al Penzo dopo i 48 gol segnati in 96 presenze con il Venezia, potrebbe comunque trovare spazio a gara in corso nel tentativo di interrompere il digiuno esterno che dura ormai da quattro partite.

Grande attenzione anche alla gestione dei diffidati. Bani, Bereszynski e Magnani rischiano infatti di saltare l’andata della semifinale playoff in caso di ammonizione. Una situazione che Inzaghi monitorerà con particolare attenzione, anche perché al termine della regular season le diffide verranno azzerate.

Per il Palermo sarà dunque una serata da affrontare con intensità e attenzione: un ultimo test ad alta tensione prima che inizi davvero il momento decisivo della stagione.