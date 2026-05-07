La Nuova Venezia: “Stroppa contro Inzaghi, sfida tra maestri della Serie B: il Penzo chiude il cerchio”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (4) stroppa inzaghi

Dovevano ritrovarsi in Serie A, invece per il momento il destino li mette ancora uno contro l’altro in Serie B. Venezia-Palermo sarà anche la sfida tra Giovanni Stroppa e Filippo Inzaghi, due degli allenatori più vincenti e riconoscibili della categoria. Come racconta Giuseppe Malaguti su La Nuova Venezia, quella di domani sera al Penzo sarà molto più di una semplice ultima giornata di campionato.

Entrambi arrivano da percorsi incredibilmente simili. Secondo quanto ricostruito da Giuseppe Malaguti su La Nuova Venezia, Stroppa e Inzaghi hanno lasciato rispettivamente Cremonese e Pisa dopo aver conquistato la promozione in Serie A, scegliendo però di rimettersi subito in gioco in piazze ambiziose e caldissime come Venezia e Palermo.


La scommessa di Stroppa si è già trasformata in trionfo. Il La Nuova Venezia, attraverso l’analisi di Giuseppe Malaguti, sottolinea come il tecnico lombardo abbia preso in mano un Venezia ferito dalla retrocessione riuscendo a riportarlo immediatamente nel massimo campionato. Per lui si tratta della quarta promozione in Serie A da allenatore, conferma definitiva del suo status di autentico “re” della cadetteria.

Più tortuoso il percorso di Inzaghi, che a Palermo si sta ancora giocando tutto nei playoff. Giuseppe Malaguti ricorda su La Nuova Venezia come Superpippo abbia accettato il progetto del City Football Group dopo l’esperienza di Pisa e la promozione ottenuta in passato anche con il Benevento.

Il bilancio complessivo degli scontri diretti sorride leggermente a Stroppa, avanti con quattro vittorie contro le tre di Inzaghi e due pareggi. Ma nelle sole sfide di Serie B è il tecnico rosanero ad avere il vantaggio. La Nuova Venezia evidenzia inoltre un dato significativo: Inzaghi non ha mai perso contro il Venezia da allenatore avversario, collezionando tre vittorie e due pareggi.

La rivalità tecnica tra i due nasce da lontano. Giuseppe Malaguti ricorda sul La Nuova Venezia il primo confronto diretto tra Venezia e Foggia nel 2017/2018, passando poi per il duello Benevento-Crotone del 2019/2020 e la sfida Monza-Brescia nel 2021/2022.

Ma a rendere affascinante il confronto è soprattutto la differenza filosofica tra i due allenatori. Stroppa rappresenta il calcio del controllo e del dominio tecnico. Come sottolinea Giuseppe Malaguti su La Nuova Venezia, le sue squadre cercano sempre di comandare il gioco attraverso il possesso, la costruzione dal basso e l’occupazione intelligente degli spazi.

Inzaghi, invece, allena con lo stesso spirito con cui giocava da attaccante: aggressività, cinismo e intensità mentale. Il La Nuova Venezia, attraverso le parole di Giuseppe Malaguti, descrive un tecnico che punta tutto sulla solidità, sull’organizzazione difensiva e sulla capacità di colpire rapidamente senza cercare un possesso prolungato.

Due modi opposti di intendere il calcio, ma accomunati da un dettaglio fondamentale: la capacità di vincere. E domani sera al Penzo andrà in scena l’ennesimo capitolo della loro sfida.

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