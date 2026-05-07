Gazzetta dello Sport: “Serie B, l’ultimo treno per i playoff. La squadra favorita”

Novanta minuti per decidere l’ultimo posto disponibile nella griglia playoff di Serie B. La lotta per l’ottava posizione entra nella sua fase decisiva e, secondo le simulazioni elaborate da Opta, sarebbe il Cesena la squadra favorita per conquistare l’accesso agli spareggi promozione. Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il modello statistico tiene conto di stato di forma, precedenti, rendimento stagionale e valutazione complessiva delle squadre. Ma la Serie B, si sa, resta uno dei campionati più imprevedibili del calcio italiano.

Con Frosinone e Monza impegnate nel duello per il terzo posto, il Palermo appare ormai certo della quarta posizione. I rosanero potrebbero anche agganciare il Monza, ma nell’eventuale finale playoff una situazione di parità porterebbe comunque ai supplementari e ai rigori. Dietro ci sono già Catanzaro, Modena e Juve Stabia, rispettivamente quinta, sesta e settima. Resta quindi da assegnare soltanto l’ultimo pass disponibile.





Secondo quanto riportato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, oggi sarebbe l’Avellino a occupare l’ottavo posto grazie al grande finale di stagione costruito sotto la guida di Davide Ballardini. Gli irpini sono avanti nella classifica avulsa rispetto a Cesena e Mantova, ma restano appesi a una combinazione di risultati ancora tutta da definire.

L’Avellino mantiene il vantaggio sul Mantova negli scontri diretti, mentre è in svantaggio contro Cesena e Carrarese. La Sampdoria, invece, è in perfetta parità. Gli scenari restano molteplici e dipendono dagli incroci finali tra arrivi a tre, quattro o addirittura cinque squadre a quota 47 punti.

La Gazzetta dello Sport evidenzia però come il Cesena abbia il calendario teoricamente più favorevole, dovendo affrontare un Padova già salvo. La squadra guidata da Ashley Cole, però, non può limitarsi a vincere: servirà anche un passo falso di Avellino e Mantova. I romagnoli possono comunque contare su una situazione positiva negli scontri diretti, dove risultano avanti contro Avellino, Carrarese e Sampdoria.

Qualche speranza la conserva anche il Mantova, atteso però dalla difficilissima trasferta sul campo del Frosinone, ancora in piena corsa per la Serie A diretta. Nicola Binda, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, sottolinea come Francesco Modesto abbia ancora possibilità concrete soprattutto negli arrivi a tre o quattro squadre. I lombardi sono avanti negli scontri diretti contro Cesena e Sampdoria, ma inseguono Avellino e Carrarese.

Più complicata la situazione della Carrarese. Lo 0-0 casalingo contro il Cesena ha rallentato pesantemente la corsa dei toscani, che ora dovranno affrontare l’Entella su un campo estremamente difficile. Per sperare nei playoff servirà una vittoria e una serie favorevole di risultati dagli altri campi.

Infine la Sampdoria, che resta la squadra con meno possibilità di tutte. I blucerchiati, spiega ancora la Gazzetta dello Sport, non hanno praticamente vantaggi negli scontri diretti e potrebbero sperare soltanto in una vittoria larga sul campo della Reggiana unita a una serie di combinazioni molto complicate. Per Attilio Lombardo, però, la salvezza conquistata resta già un traguardo importante considerando le difficoltà vissute durante tutta la stagione.