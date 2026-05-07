Drake porta nuovi investitori: il Venezia annuncia una raccolta da 100 milioni per il futuro

Il Venezia guarda al futuro con ambizioni sempre più internazionali. Attraverso un lungo comunicato ufficiale diffuso dal club arancioneroverde, il Venezia FC ha annunciato l’ingresso di nuovi investitori all’interno della proprietà nell’ambito di una raccolta fondi da 100 milioni di euro destinata a rafforzare la stabilità finanziaria e sostenere la crescita sportiva e infrastrutturale della società.

Il volto principale della nuova operazione è Tim Leiweke, figura di assoluto prestigio nel panorama sportivo mondiale, affiancato da Francesca Bodie. Come spiegato nel comunicato del Venezia FC, il loro investimento è stato favorito anche dal coinvolgimento del noto artista e comproprietario del club Aubrey “Drake” Graham, che aveva già collaborato con entrambi ai tempi della Maple Leaf Sports and Entertainment.





Tim Leiweke è stato nominato Co-Presidente del Comitato Operativo insieme a Rob Hamwee. Nel comunicato ufficiale del Venezia FC, Leiweke ha parlato apertamente delle ambizioni future del club: «Il Venezia è una squadra iconica, con una storia centenaria, basata nella città più bella del mondo. Ci impegneremo per rafforzare la tradizione di questo club e creare una mentalità vincente».

Il Venezia FC sottolinea come Leiweke abbia già guidato realtà sportive di altissimo livello in MLS, NBA e NHL, oltre ad avere esperienza nello sviluppo di grandi impianti sportivi internazionali. Un profilo che il club considera strategico soprattutto per il progetto del nuovo stadio all’interno del Bosco dello Sport.

Francesca Bodie, invece, è stata nominata nuova Presidente del Venezia, prendendo il posto di Duncan Niederauer, che lascerà la carica pur mantenendo una quota minoritaria nella proprietà. Nel comunicato del Venezia FC, Bodie ha spiegato le ragioni dell’investimento: «Abbiamo scelto Venezia perché amiamo questa città e crediamo nello spirito di questo storico club. Il nostro obiettivo è rendere il Venezia una presenza stabile in Serie A».

Il comunicato del Venezia FC evidenzia anche il ruolo sempre più centrale assunto dal Comitato Operativo nato nella stagione 2023/2024 e impegnato nella costruzione di una struttura finanziaria sostenibile per consolidare il club ai massimi livelli del calcio italiano.

Importanti anche le parole di Drake, che ha salutato con entusiasmo l’arrivo di Leiweke e Bodie: «Tim e Francesca sono straordinariamente competenti. Sanno cosa significhi vincere e come raggiungere il successo. Sono entusiasta di portare questa energia a Venezia».

Nel nuovo assetto societario il veicolo di investimento guidato da Leiweke e Bodie diventa il maggiore azionista esterno del Venezia FC, entrando in un gruppo che comprende numerosi imprenditori internazionali provenienti dal mondo della finanza, dello sport e dell’intrattenimento.

Il progetto del club lagunare punta ora a crescere sia dal punto di vista sportivo che infrastrutturale, con l’obiettivo dichiarato di consolidarsi stabilmente in Serie A e arrivare in futuro anche alle competizioni europee.