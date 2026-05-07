Gazzetta dello Sport: “Juve Stabia, playoff in campo e corsa contro il tempo fuori”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (56) abate

La Juve Stabia si prepara ai playoff di Serie B con il piazzamento già definito e il debutto fissato per martedì sul campo del Modena. Ma mentre la squadra continua a inseguire il sogno promozione sul terreno di gioco, fuori dal campo il club campano sta vivendo settimane estremamente delicate tra questioni societarie, scadenze federali e incertezze sul futuro.

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, il totale disimpegno della proprietà Solmate, ex Brera Holding, negli ultimi due mesi ha aperto scenari preoccupanti attorno alla società gialloblù. La situazione economica resta sotto osservazione dopo il mancato rispetto della scadenza di aprile relativa al pagamento dell’Irpef, violazione che dovrebbe comportare una penalizzazione di due punti da scontare nella prossima stagione.


A rendere ancora più complesso il quadro c’è stata la recente cessione delle quote societarie al prezzo simbolico di un euro alla Stabia Capital srl di Francesco Agnello. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nuovo proprietario è ancora atteso dagli amministratori giudiziari del club e dovrà presentare la fideiussione richiesta dalle norme federali a garanzia dei debiti societari.

Nel frattempo anche la Procura della Repubblica ha acceso i riflettori sulla vicenda. È stato infatti aperto un fascicolo per verificare eventuali profili di rilevanza penale legati al passaggio di proprietà, nonostante l’operazione risulti formalmente regolare dal punto di vista civilistico.

Nonostante le difficoltà, però, la Juve Stabia continua ad attirare interesse. La Gazzetta dello Sport sottolinea come diverse cordate, tra cui una locale vicina agli attuali sponsor, abbiano manifestato la volontà di rilevare il club. La categoria, il monte ingaggi relativamente contenuto, una situazione debitoria considerata gestibile e la valorizzazione dei giovani talenti rappresentano elementi che mantengono la società appetibile sul mercato.

Il tempo, però, stringe. Tutta la situazione societaria dovrà essere definita entro il 16 giugno, termine ultimo per completare l’iscrizione al prossimo campionato. Nel frattempo, la squadra proverà a isolarsi dalle vicende extracampo per concentrarsi esclusivamente sui playoff e continuare a inseguire il sogno Serie A.

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