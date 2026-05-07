Corriere dello Sport: “Frosinone, lo Stirpe è già sold out: città in delirio per il sogno Serie A”

Frosinone si prepara alla notte più importante della stagione con una città completamente travolta dall’entusiasmo. Il sogno Serie A è a un passo e il “Benito Stirpe” sarà gremito in ogni ordine di posto per spingere la squadra di Massimiliano Alvini verso una nuova storica promozione. Come racconta Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, il clima che si respira nel capoluogo ciociaro è quello delle grandi occasioni.

Dopo gli ottomila biglietti polverizzati in meno di un’ora nella giornata di martedì, anche il nuovo lotto di quattrocento tagliandi destinati alla Curva Sud è andato esaurito nel giro di pochi minuti. Una corsa frenetica che conferma il legame profondissimo tra il Frosinone e la sua gente. Il Corriere dello Sport descrive uno “Stirpe” pronto a trasformarsi in un catino giallazzurro, dalla Curva Nord fino alle tribune.





La sfida contro il Mantova rappresenta un autentico appuntamento con la storia. Daniele Ciardi, sulle colonne del Corriere dello Sport, sottolinea come in città si percepisca una tensione emotiva diversa rispetto al passato, quasi palpabile tra le strade e nei volti dei tifosi. Chi ha già vissuto le precedenti promozioni sa quanto questi momenti restino impressi nella memoria collettiva, mentre chi si affaccia per la prima volta a una notte così vuole sentirsi parte di qualcosa di unico.

Per i tifosi rimasti senza biglietto, il Comune di Frosinone ha predisposto quattro maxischermi in altrettante piazze cittadine. L’obiettivo è permettere a tutta la città di vivere insieme una serata che potrebbe entrare nella storia del club ciociaro.

Intanto la squadra continua a preparare la partita senza distrazioni. Massimiliano Alvini mantiene alta la concentrazione del gruppo e potrà contare sull’intera rosa a disposizione. Un elemento fondamentale per una squadra che durante la stagione ha dimostrato carattere, capacità di soffrire e forza nei momenti decisivi.

Il Corriere dello Sport evidenzia inoltre un dato che racconta perfettamente la continuità offensiva del Frosinone: i ciociari vanno in gol da 29 partite consecutive. In questa lunga serie sono arrivate 18 vittorie, 10 pareggi e una sola sconfitta, con 58 reti realizzate e 26 subite dopo lo 0-1 contro il Monza dello scorso 18 ottobre. Allo “Stirpe”, invece, sono 14 le gare consecutive con almeno un gol segnato dai giallazzurri.

Numeri che alimentano ancora di più la fiducia di un ambiente intero, pronto a vivere una notte che potrebbe valere la Serie A.