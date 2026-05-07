Repubblica: “Palermo, turn over a Venezia. Ma l’obiettivo è acciuffare il Monza”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
palermo bari serie b 2-0 (109) le douaron

La corsa del Palermo verso i playoff è già cominciata. Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, tutto il lavoro della squadra rosanero è ormai orientato alla doppia semifinale promozione in programma il 17 maggio in trasferta e il 20 maggio al Barbera contro un’avversaria ancora da definire.

Anche la sfida di domani sera contro il Venezia, in programma al Penzo alle ore 20:30, rientra pienamente nella strategia di avvicinamento agli spareggi. Secondo quanto riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il quarto posto già blindato consente a Filippo Inzaghi di ragionare sul lungo periodo, gestendo energie, diffidati e condizione fisica dei giocatori più utilizzati.


L’unico obiettivo di classifica ancora possibile per il Palermo sarebbe l’aggancio al Monza a quota 75 punti. Come evidenzia Valerio Tripi nel suo approfondimento per Repubblica Palermo, la parità con i brianzoli non cambierebbe il piazzamento finale a causa degli scontri diretti sfavorevoli, ma potrebbe avere effetti importanti in un’eventuale finale playoff: in caso di arrivo ex aequo, infatti, verrebbe annullato il vantaggio della miglior classificata e si andrebbe ai rigori dopo eventuali supplementari.

Perché ciò accada il Palermo dovrebbe vincere a Venezia e contemporaneamente sperare nella sconfitta casalinga del Monza contro l’Empoli. Ma il focus principale resta la gestione del gruppo. Valerio Tripi sottolinea su Repubblica Palermo come Inzaghi stia calibrando ogni scelta anche attraverso i dati forniti dal sistema GPS, monitorando affaticamento e rischio infortuni.

Contro il Venezia mancherà Gyasi per squalifica, mentre tra i diffidati l’unico che potrebbe partire titolare è Magnani. Secondo Repubblica Palermo, il difensore potrebbe formare la linea a tre davanti a Joronen insieme a Peda e Ceccaroni. Verso il riposo invece Bani, destinato inizialmente alla panchina insieme a Bereszynski.

A centrocampo spazio ancora a Rui Modesto sulla fascia destra, con Pierozzi pronto eventualmente a subentrare. Sull’altro lato tornerà Augello dal primo minuto, mentre in mezzo Segre è destinato a riprendersi una maglia da titolare. Valerio Tripi riferisce inoltre su Repubblica Palermo che Ranocchia potrebbe osservare un turno di riposo, lasciando a Gomes e Blin il ballottaggio per completare la mediana.

I maggiori dubbi riguardano però l’attacco. Pohjanpalo, reduce da una stagione straordinaria, tornerà per la prima volta da avversario al Penzo e vorrebbe inseguire il venticinquesimo gol stagionale. Alle sue spalle scalpita Corona, finora titolare soltanto in Coppa Italia contro l’Udinese, ma resta viva anche l’ipotesi Le Douaron centravanti. Come spiega ancora Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il francese potrebbe anche agire sulla trequarti in una staffetta programmata con Johnsen, mentre Vasic e Palumbo si alterneranno alle sue spalle.

Il quadro completo dei playoff verrà definito dopo l’ultima giornata e soprattutto dopo il turno preliminare tra Catanzaro e l’ottava classificata, attualmente l’Avellino. Ma una cosa è certa: il Palermo ha già iniziato la propria operazione Serie A.

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