Serie B, Venezia-Palermo affidata a Zanotti. Le designazioni dell’ultima giornata
La 38ª giornata di Serie B si preannuncia infuocata, e tra le designazioni arbitrali spicca subito quella di Venezia – Palermo, affidata a Zanotti. Una scelta che non passerà inosservata, considerando il peso specifico della sfida e l’attenzione sempre crescente sulle direzioni di gara in un finale di stagione così delicato.
Da sempre al centro di polemiche, anche nell’era del VAR, il ruolo dell’arbitro continua a essere uno dei temi più discussi del calcio italiano. La valutazione delle prestazioni arbitrali è spesso influenzata dai risultati e dal tifo, rendendo ogni designazione un potenziale terreno di dibattito. E anche per questo turno non mancano nomi importanti.
Ecco tutte le designazioni arbitrali della 38ª giornata di Serie B:
- Avellino – Modena
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Votta – Pressato
IV: Acquafredda
VAR: Aureliano (on site)
AVAR: Rutella (on site)
- Catanzaro – Bari
Arbitro: Sozza
Assistenti: Monaco – Zanellati
IV: Mucera
VAR: Gariglio
AVAR: Volpi
- Cesena – Padova
Arbitro: Arena
Assistenti: Emmanuele – Rinaldi
IV: Allegretta
VAR: Mazzoleni
AVAR: Monaldi
- Frosinone – Mantova
Arbitro: Manganiello
Assistenti: Perrotti – Costanzo
IV: Crezzini
VAR: Di Paolo
AVAR: Serra
- Monza – Empoli
Arbitro: Marcenaro
Assistenti: Mastrodonato – Ricci
IV: Calzavara
VAR: La Penna
AVAR: Baroni
- Pescara – Spezia
Arbitro: Doveri
Assistenti: Di Gioia – Zezza
IV: Tropiano
VAR: Marini (on site)
AVAR: Del Giovane (on site)
- Reggiana – Sampdoria
Arbitro: Guida
Assistenti: Cortese – Pistarelli
IV: Perenzoni
VAR: Pezzuto
AVAR: Paganessi
- Südtirol – Juve Stabia
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Politi – Bitonti
IV: Dasso
VAR: Maggioni
AVAR: Gualtieri
- Venezia – Palermo
Arbitro: Zanotti
Assistenti: Passeri – Bianchini
IV: Teghille
VAR: Cosso
AVAR: Prenna
- Virtus Entella – Carrarese
Arbitro: Fabbri
Assistenti: Belsanti – Grasso
IV: Leorsini
VAR: Camplone (on site)
AVAR: Santoro (on site)