Serie B, Venezia-Palermo affidata a Zanotti. Le designazioni dell’ultima giornata

La 38ª giornata di Serie B si preannuncia infuocata, e tra le designazioni arbitrali spicca subito quella di Venezia – Palermo, affidata a Zanotti. Una scelta che non passerà inosservata, considerando il peso specifico della sfida e l’attenzione sempre crescente sulle direzioni di gara in un finale di stagione così delicato.

Da sempre al centro di polemiche, anche nell’era del VAR, il ruolo dell’arbitro continua a essere uno dei temi più discussi del calcio italiano. La valutazione delle prestazioni arbitrali è spesso influenzata dai risultati e dal tifo, rendendo ogni designazione un potenziale terreno di dibattito. E anche per questo turno non mancano nomi importanti.





Ecco tutte le designazioni arbitrali della 38ª giornata di Serie B:

Avellino – Modena

Arbitro: Di Marco

Assistenti: Votta – Pressato

IV: Acquafredda

VAR: Aureliano (on site)

AVAR: Rutella (on site)

Arbitro: Di Marco Assistenti: Votta – Pressato IV: Acquafredda VAR: Aureliano (on site) AVAR: Rutella (on site) Catanzaro – Bari

Arbitro: Sozza

Assistenti: Monaco – Zanellati

IV: Mucera

VAR: Gariglio

AVAR: Volpi

Arbitro: Sozza Assistenti: Monaco – Zanellati IV: Mucera VAR: Gariglio AVAR: Volpi Cesena – Padova

Arbitro: Arena

Assistenti: Emmanuele – Rinaldi

IV: Allegretta

VAR: Mazzoleni

AVAR: Monaldi

Arbitro: Arena Assistenti: Emmanuele – Rinaldi IV: Allegretta VAR: Mazzoleni AVAR: Monaldi Frosinone – Mantova

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Perrotti – Costanzo

IV: Crezzini

VAR: Di Paolo

AVAR: Serra

Arbitro: Manganiello Assistenti: Perrotti – Costanzo IV: Crezzini VAR: Di Paolo AVAR: Serra Monza – Empoli

Arbitro: Marcenaro

Assistenti: Mastrodonato – Ricci

IV: Calzavara

VAR: La Penna

AVAR: Baroni

Arbitro: Marcenaro Assistenti: Mastrodonato – Ricci IV: Calzavara VAR: La Penna AVAR: Baroni Pescara – Spezia

Arbitro: Doveri

Assistenti: Di Gioia – Zezza

IV: Tropiano

VAR: Marini (on site)

AVAR: Del Giovane (on site)

Arbitro: Doveri Assistenti: Di Gioia – Zezza IV: Tropiano VAR: Marini (on site) AVAR: Del Giovane (on site) Reggiana – Sampdoria

Arbitro: Guida

Assistenti: Cortese – Pistarelli

IV: Perenzoni

VAR: Pezzuto

AVAR: Paganessi

Arbitro: Guida Assistenti: Cortese – Pistarelli IV: Perenzoni VAR: Pezzuto AVAR: Paganessi Südtirol – Juve Stabia

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Politi – Bitonti

IV: Dasso

VAR: Maggioni

AVAR: Gualtieri

Arbitro: Marinelli Assistenti: Politi – Bitonti IV: Dasso VAR: Maggioni AVAR: Gualtieri Venezia – Palermo

Arbitro: Zanotti

Assistenti: Passeri – Bianchini

IV: Teghille

VAR: Cosso

AVAR: Prenna

Arbitro: Zanotti Assistenti: Passeri – Bianchini IV: Teghille VAR: Cosso AVAR: Prenna Virtus Entella – Carrarese

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Belsanti – Grasso

IV: Leorsini

VAR: Camplone (on site)

AVAR: Santoro (on site)