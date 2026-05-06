Serie B, Venezia-Palermo affidata a Zanotti. Le designazioni dell’ultima giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
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La 38ª giornata di Serie B si preannuncia infuocata, e tra le designazioni arbitrali spicca subito quella di VeneziaPalermo, affidata a Zanotti. Una scelta che non passerà inosservata, considerando il peso specifico della sfida e l’attenzione sempre crescente sulle direzioni di gara in un finale di stagione così delicato.

Da sempre al centro di polemiche, anche nell’era del VAR, il ruolo dell’arbitro continua a essere uno dei temi più discussi del calcio italiano. La valutazione delle prestazioni arbitrali è spesso influenzata dai risultati e dal tifo, rendendo ogni designazione un potenziale terreno di dibattito. E anche per questo turno non mancano nomi importanti.


Ecco tutte le designazioni arbitrali della 38ª giornata di Serie B:

  • AvellinoModena
    Arbitro: Di Marco
    Assistenti: Votta – Pressato
    IV: Acquafredda
    VAR: Aureliano (on site)
    AVAR: Rutella (on site)
  • CatanzaroBari
    Arbitro: Sozza
    Assistenti: Monaco – Zanellati
    IV: Mucera
    VAR: Gariglio
    AVAR: Volpi
  • CesenaPadova
    Arbitro: Arena
    Assistenti: Emmanuele – Rinaldi
    IV: Allegretta
    VAR: Mazzoleni
    AVAR: Monaldi
  • FrosinoneMantova
    Arbitro: Manganiello
    Assistenti: Perrotti – Costanzo
    IV: Crezzini
    VAR: Di Paolo
    AVAR: Serra
  • MonzaEmpoli
    Arbitro: Marcenaro
    Assistenti: Mastrodonato – Ricci
    IV: Calzavara
    VAR: La Penna
    AVAR: Baroni
  • PescaraSpezia
    Arbitro: Doveri
    Assistenti: Di Gioia – Zezza
    IV: Tropiano
    VAR: Marini (on site)
    AVAR: Del Giovane (on site)
  • ReggianaSampdoria
    Arbitro: Guida
    Assistenti: Cortese – Pistarelli
    IV: Perenzoni
    VAR: Pezzuto
    AVAR: Paganessi
  • SüdtirolJuve Stabia
    Arbitro: Marinelli
    Assistenti: Politi – Bitonti
    IV: Dasso
    VAR: Maggioni
    AVAR: Gualtieri
  • VeneziaPalermo
    Arbitro: Zanotti
    Assistenti: Passeri – Bianchini
    IV: Teghille
    VAR: Cosso
    AVAR: Prenna
  • Virtus EntellaCarrarese
    Arbitro: Fabbri
    Assistenti: Belsanti – Grasso
    IV: Leorsini
    VAR: Camplone (on site)
    AVAR: Santoro (on site)

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