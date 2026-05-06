Gazzetta dello Sport: “Palermo carico. Playoff nel mirino, la spinta di Inzaghi e il cuore della città”

L’operazione playoff del Palermo è iniziata con largo anticipo e con un clima che ricorda le grandi cavalcate del passato recente. Come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, i rosanero si avvicinano agli spareggi promozione con il quarto posto ormai blindato, la possibilità di gestire energie e diffidati e soprattutto con una città pronta a trascinare la squadra verso il sogno Serie A.

Secondo l’analisi di Fabrizio Vitale pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, il contesto che accompagna Pippo Inzaghi ricorda da vicino quello vissuto da Silvio Baldini nella stagione della promozione dalla Serie C alla Serie B. Allora l’attuale commissario tecnico ad interim della Nazionale riuscì a riaccendere entusiasmo e senso di appartenenza proprio nei playoff; oggi Inzaghi prova a fare esplodere definitivamente una piazza che aspetta soltanto un segnale per infiammarsi.





Fabrizio Vitale, nel suo approfondimento per la Gazzetta dello Sport, sottolinea come il feeling tra Inzaghi e Palermo sia nato fin dal primo giorno. L’accoglienza di oltre duemila tifosi al Barbera durante la sua presentazione estiva rappresentò immediatamente il simbolo di un legame rimasto fortissimo anche nei momenti più complicati della stagione, nonostante il mancato aggancio alla promozione diretta e qualche passo falso costato caro.

La squadra, però, non ha mai smesso di lottare. Ed è proprio questo spirito battagliero ad avere conquistato definitivamente il pubblico rosanero. Fabrizio Vitale evidenzia sulla Gazzetta dello Sport i numeri impressionanti del Barbera: quattordici vittorie casalinghe, quattro pareggi e una sola sconfitta in campionato, con una media vicina ai 28 mila spettatori e diverse gare oltre quota 30 mila presenze.

Il Gazzetta dello Sport, attraverso il racconto di Fabrizio Vitale, mette inoltre in evidenza come l’entusiasmo del popolo rosanero sia stato determinante anche per il City Football Group nella scelta di investire sul Palermo nel 2022. Una passione che oggi rappresenta uno dei principali punti di forza della squadra di Inzaghi in vista dei playoff.

Le analogie con il Palermo di Baldini non si fermano all’entusiasmo della piazza. Fabrizio Vitale racconta sulla Gazzetta dello Sport come anche Inzaghi abbia costruito il proprio rapporto con i tifosi attraverso il sacrificio, l’impegno e la coesione mostrata dalla squadra in ogni partita. Elementi che hanno mantenuto saldo il sostegno del Barbera anche nei momenti più difficili.

Adesso, però, arriva il momento decisivo. Venerdì contro il Venezia il Palermo chiuderà la regular season in una gara che servirà soprattutto per mettere minuti nelle gambe a chi ha giocato meno e preservare alcuni titolari in vista della semifinale playoff del 17 maggio. Fabrizio Vitale, nel pezzo pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, ricorda anche il ritorno da ex al Penzo di Pohjanpalo, oltre a quelli di Inzaghi, Segre, Ceccaroni, Joronen e Johnsen.

Il Palermo prepara l’assalto alla Serie A. E il Barbera è pronto a diventare ancora una volta il dodicesimo uomo.