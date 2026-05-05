Palermo, seduta mattutina a Torretta: lavoro su forza e tattica in vista del Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
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Prosegue la preparazione del Palermo in vista della prossima trasferta contro il Venezia. Nella giornata odierna i rosanero si sono ritrovati a Torretta per una seduta mattutina focalizzata su diversi aspetti del lavoro atletico e tecnico.

Il gruppo guidato da Inzaghi ha iniziato l’allenamento con un lavoro di forza in palestra, per poi spostarsi sul campo dove è stato svolto un riscaldamento tecnico. Successivamente spazio ai small sided games, utili per aumentare intensità e rapidità nelle giocate.


A chiudere la seduta, un lavoro specifico sulla tattica difensiva, elemento chiave in vista dei prossimi impegni, con lo staff che continua a curare ogni dettaglio in preparazione alla sfida del Penzo.

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