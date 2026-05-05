Il Secolo: “Sampdoria, prime strategie di mercato: il nodo Brunori”

La Sampdoria inizia a programmare il futuro e lo fa partendo da un punto chiave: la struttura tecnica. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, le prossime settimane saranno decisive per delineare le strategie di mercato, con una variabile centrale destinata a incidere su tutte le scelte: la posizione di Andrea Mancini.

Jesper Fredberg sta valutando se confermare l’attuale responsabile dell’area tecnica, e da questa decisione dipenderanno inevitabilmente le operazioni in entrata e in uscita.





Begic punto fermo: riscatto e rinnovo

Tra le poche certezze c’è quella legata a Tjas Begic. L’attaccante sloveno, arrivato in prestito dal Parma, sarà riscattato a titolo definitivo: a gennaio era stata fissata una cifra di poco superiore al milione di euro, ma le prestazioni in blucerchiato e l’esordio con la nazionale slovena hanno fatto lievitare il suo valore.

A trattare il futuro del classe 2003 è l’agente Amir Ruznic, con il giocatore che ha già espresso la volontà di restare a Genova, rifiutando in passato destinazioni come Mantova, Spezia e Monza. Nei prossimi giorni si discuterà anche l’adeguamento del contratto, attualmente tra i più bassi tra i titolari.

Viti, operazione complicata

Più articolata la situazione legata a Mattia Viti. Il difensore, di proprietà del Nizza, ha aperto alla permanenza in blucerchiato, ma restano diversi ostacoli.

Il nodo principale riguarda l’ingaggio: Viti percepiva circa un milione netto alla Fiorentina e uno stipendio comunque elevato anche in Francia. Inoltre, il Nizza punta a evitare una minusvalenza, costringendo la Sampdoria a trovare una formula sostenibile per il cartellino.

La volontà del giocatore è chiara: non restare in Francia. Ora servirà un’intesa tra i club.

Porta e difesa: Martinelli sì, Palma verso l’addio

Tra i prestiti, la situazione più definita è quella di Tommaso Martinelli: il portiere ha convinto e potrebbe restare ancora un anno, grazie anche ai buoni rapporti tra Sampdoria e Fiorentina.

Diverso il discorso per Matteo Palma, destinato al rientro all’Udinese, che punta sul difensore.

Rientri e valutazioni: tanti nodi aperti

Diversi i rientri previsti: Pafundi (Udinese), Barak (Fiorentina), Cherubini (Roma), Soleri (Spezia) e Brunori (Palermo). Quest’ultimo non resterà in Sicilia ma potrebbe rientrare in dinamiche di mercato in una fase successiva.

Situazione da monitorare anche per Pierini: Mancini vorrebbe confermarlo, ma pesa l’ingaggio in scadenza nel 2027. Hadzikadunic è invece destinato a lasciare, con possibile ritorno in Germania.

Tra gli svincolati, Giordano è in bilico, mentre Ricci – con un ingaggio vicino al mezzo milione – occupa una casella simile a quella di Esposito. Già definito invece il riscatto di Cicconi, legato al club fino al 2029.

Coda ai saluti, base già definita

Capitolo uscite: Massimo Coda non rientra nei piani della Sampdoria per la prossima stagione.

Sul fronte contratti, invece, sono già sotto accordo per il futuro Ghidotti, Riccio, Ferrari, Di Pardo, Abildgaard, Henderson, Conti, Depaoli e i giovani Coucke e Ferri. A questi si aggiungeranno i rientri dai prestiti, a partire da Tutino.

Una Sampdoria in costruzione

Il quadro resta in evoluzione, ma una cosa è chiara: la Sampdoria sta costruendo le basi per la prossima stagione partendo dalle certezze e sciogliendo i nodi più complessi. Tutto, però, passa dalla decisione su Andrea Mancini.