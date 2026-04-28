Barranco, dalla Vis Pesaro alla Serie B: Empoli sulle tracce dell’ex Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
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– Gli occhi della Serie B su Gioacchino Barranco. Il giovane difensore mancino classe 2007, cresciuto nel settore giovanile del Palermo, si sta mettendo in grande evidenza con la maglia della Vis Pesaro, attirando l’attenzione di diversi club.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, Barranco è stato recentemente visionato dall’Empoli in vista della prossima stagione. Un segnale chiaro di come le prestazioni del giovane talento non siano passate inosservate.


Tra i migliori Under della Lega Pro, Barranco si sta ritagliando uno spazio importante grazie a continuità e qualità, confermandosi come uno dei profili più interessanti in prospettiva. La sua crescita potrebbe presto portarlo a un salto di categoria, con la Serie B pronta ad accoglierlo.

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