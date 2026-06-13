Mondiali 2026, Iran sotto shock: trovato un cadere davanti all’hotel

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
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Si avvicina l’esordio ai Mondiale 2026 per la nazionale iraniana, che è stata protagonista di una sconcertante scoperta che con il calcio non ha nulla a che fare.

A poi giorni dal debutto nella competizione, infatti,  l’Iran è stata scossa dal ritrovamento di un cadavere in avanzata stato di decomposizione davanti l’hotel nel quale alloggia a Tijuana. Ad insospettire le forze di sicurezza è stato il forte odore, individuando la vittima sul marciapiede opposto alla struttura all’interno di un veicolo con targa statunitense.


Inoltre, il cadavere mostrava evidenti segni di violenza, L’area è stata immediatamente blindata per consentire agli agenti le dovute indagini. I calciatori iraniani hanno dovuto abbandonare momentaneamente l’albergo, obbligando lo staff a modificare il programma di allenamento.

A cause delle tenzioni politiche tra gli Stati Uniti e l’Iran, la nazionale iraniana aveva deciso di stabilire il proprio quartier generale in territorio messicano, scelta strettamente geopolitica che li obbligherà a viaggiare in aereo prima di ogni incontro.

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