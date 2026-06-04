Tare indagato in Albania

Possibili sviluppi giudiziari per Igli Tare. L’ex direttore sportivo della Lazio, che nel corso della sua carriera ha ricoperto anche incarichi dirigenziali al Milan, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura speciale albanese contro la criminalità organizzata e la corruzione (SPAK).

L’inchiesta riguarda un filone investigativo che coinvolge anche l’ex vicepremier albanese Belinda Balluku, inizialmente finita sotto osservazione per presunte irregolarità legate ad alcune procedure di appalto pubblico.





Secondo quanto emerso, nei confronti di Tare vengono ipotizzati i reati di presunto riciclaggio e corruzione. La Procura avrebbe formalizzato l’iscrizione dell’ex dirigente sportivo nel registro degli indagati nell’ambito degli approfondimenti investigativi in corso.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle contestazioni né sul ruolo che gli inquirenti attribuirebbero a Tare all’interno della vicenda. L’indagine si trova ancora in una fase preliminare e saranno i successivi sviluppi investigativi a chiarire il quadro della situazione.

Non risultano, al momento, dichiarazioni ufficiali da parte dell’ex dirigente in merito alla vicenda.

Come previsto dall’ordinamento giudiziario, l’iscrizione nel registro degli indagati rappresenta un atto a garanzia della persona coinvolta nelle indagini e non implica alcuna responsabilità accertata.