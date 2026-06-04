Palermo, Joronen annuncia l’addio alla Nazionale: «Ho dato tutto, è arrivato il momento di fare altro»

PALERMO – Jesse Joronen ha annunciato la decisione di chiudere la propria esperienza con la Nazionale finlandese. Il portiere del Palermo, attualmente impegnato con la Finlandia nelle amichevoli internazionali, ha spiegato la sua scelta ai microfoni ufficiali della federazione, parlando di una decisione maturata nel tempo.

L’estremo difensore rosanero ha ripercorso il lungo percorso vissuto con la maglia della sua Nazionale.





«Questa decisione è maturata da tanto tempo. Quando hai il privilegio di rappresentare la Finlandia per quattordici anni, arriva un momento in cui senti di aver dato tutto quello che potevi dare e capisci che è arrivato il momento di fare anche altre cose nella vita».

Joronen ha poi voluto sottolineare il significato speciale che ha avuto per lui indossare la maglia della Finlandia.

«Ci tengo a evidenziare che questa non è una cosa che si può scegliere o comprare. La Nazionale è un privilegio immenso. Rappresentare la Finlandia nelle partite internazionali è qualcosa di straordinario».

Infine, il portiere del Palermo ha rivolto un messaggio alle nuove generazioni di calciatori finlandesi.

«È una cosa estremamente importante per tutti i giovani giocatori, perché è lì che si vuole arrivare. Indossare la maglia della Nazionale è la cosa più bella del mondo».

Dopo quattordici anni di militanza con la Finlandia, si chiude così un capitolo importante della carriera di Joronen, che adesso potrà concentrarsi esclusivamente sugli impegni con il Palermo e sulla prossima stagione in rosanero.