Carrarese, Calabro si allontana: prendono quota Galloppa e Magnanelli

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
palermo carrarese 5-0 (27) calabro

Dopo la buona stagione disputata, sono adesso giorni caldi in casa Carrarese, con il club che vuole guardare al futuro per iniziare a programma la prossima stagione.

Per i toscani, c’è da sciogliere il nome allenatore, con Calabro che sembrerebbe ormai ad un passo dall’addio. Infatti, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il club ha proposto un rinnovo al tecnico, che pare però tentato da altre situazioni: la sensazione è che si andrà verso la risoluzione del contratto.


Nel mentre, per la panchina della Carrarese riprendono quota i nomi di Daniele Galloppa, che in questa stagione ha guidato la Fiorentina Primavera alla vittoria del campionato, e di Francesco Magnanelli, ex collaboratore tecnico di Allegri. Più sullo sfondo invece Giorgio Gorgone e Guido Pagliuca.

 

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