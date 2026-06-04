Catanzaro, idea Galloppa per il post-Aquilani

Dopo aver sfiorato l’impresa della promozione in Serie A, le strade di Aquilani e Catanzaro sembrano essere sempre più l0ntane, con i giallorossi che sono alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio, il futuro di Aquilani sembra sospeso tra Sassuolo e Torino. Nel frattempo il club calabrese avrebbe messo nel mirino Daniele Galloppa, tecnico della Primavera della Fiorentina che ha portato i giovani viola verso la vittoria del campionato.



