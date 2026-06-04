Radio Italia Live – Il Concerto torna a Palermo: cast ufficiale e dettagli per accedere all’evento

Palermo si prepara ad accogliere nuovamente uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno. Dopo il successo della tappa milanese dello scorso 15 maggio, Radio Italia Live – Il Concerto farà tappa nel capoluogo siciliano domenica 28 giugno 2026, quando il Foro Italico diventerà il cuore pulsante della musica italiana con un evento gratuito che ogni anno richiama decine di migliaia di spettatori.

L’edizione palermitana, organizzata da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Palermo, prenderà il via alle 20.40 e vedrà alternarsi sul palco alcuni tra gli artisti più popolari del panorama musicale nazionale. Accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori, si esibiranno Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari e Sal Da Vinci. A questi si aggiungerà Samurai Jay, protagonista dello spazio Radio Italia Trend x Spotify.





La conduzione della serata sarà affidata alle voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi. A introdurre il pubblico all’evento sarà invece Luca Ward, che guiderà l’anteprima e presenterà dal vivo le schede dedicate ai singoli artisti. Ad aprire simbolicamente la manifestazione sarà Saturnino, chiamato a eseguire la sigla ufficiale del concerto.

Per il secondo anno consecutivo il ruolo di Presenting Partner è affidato a Notino, leader europeo nell’e-commerce dedicato al beauty, che rinnova così il proprio sostegno a una manifestazione diventata negli anni uno degli eventi musicali più seguiti del Paese.

La serata sarà seguita ben oltre i confini del Foro Italico grazie a una copertura mediatica capillare. Il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia Tv, oltre che in streaming su radioitalia.it, sul canale YouTube ufficiale dell’emittente e sulle app dedicate. La diretta sarà disponibile anche attraverso gli smart speaker Echo di Amazon.

L’evento sarà inoltre trasmesso contemporaneamente su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8, consentendo al pubblico di seguirlo da tutta Italia. Spotify, Official Streaming Partner della manifestazione, renderà disponibile sulla piattaforma il video dell’esibizione speciale di Samurai Jay.

Accanto alla musica, un ruolo importante sarà riservato ai contenuti digitali. Radio Italia racconterà il concerto attraverso Instagram, TikTok, Facebook, X e YouTube utilizzando l’hashtag ufficiale #rilive. In collaborazione con l’agenzia One Shot, la creator Cecilia Cantarano sarà protagonista del format social “Scelte impossibili” e realizzerà anche collegamenti esclusivi dal backstage.

Come partecipare

L’accesso all’evento sarà gratuito ma regolato da un sistema di accrediti. A partire dalle ore 12 di lunedì 15 giugno sarà possibile prenotare fino a un massimo di due ingressi attraverso TicketOne, fino all’esaurimento dei posti disponibili.

L’area prato del Foro Italico sarà suddivisa in due settori. Uno sarà accessibile da Piazza Tonnarazza e via Lincoln, mentre il secondo avrà ingresso da via Cala, nelle vicinanze del Circolo Canottieri.

Sarà inoltre predisposta una zona dedicata alle persone con disabilità motoria, collocata su una pedana rialzata. Gli accrediti gratuiti per la persona interessata e per un accompagnatore potranno essere richiesti sul sito di Radio Italia dalle ore 12 del 17 giugno. Il numero dei posti disponibili sarà determinato nel rispetto delle norme di sicurezza e delle esigenze di accessibilità.

Gli organizzatori hanno ricordato che gli accrediti sono completamente gratuiti e hanno invitato il pubblico a diffidare da qualsiasi tentativo di vendita o duplicazione.

Una macchina organizzativa imponente

L’evento può contare sul sostegno di una vasta rete di partner. Notino sarà Presenting Partner, mentre Sky Uno, NOW e TV8 ricopriranno il ruolo di Broadcasting Partner. Spotify sarà Official Streaming Partner.

Tra gli Official Partner figurano Alfaparf Milano, Consorzio Tutela Grana Padano, idealista, MSD Italia, Neos e Old Wild West. Charity Partner saranno AVIS e Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Kings League Italia e Palermo FC saranno Official Football Partner.

Media Partner dell’iniziativa saranno Cosmopolitan, DieciMedia, La Gazzetta dello Sport, ScuolaZoo, TicketOne, Trash Italiano, UpTv e Urban Vision. NH Hotels & Resorts e Damir saranno Partner Tecnici, mentre Acqua Eva, Birra Gaia e Bortolin Angelo Spumanti saranno Fornitori Ufficiali.

Radio Italia ha inoltre rivolto un ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Palermo, all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo e alle società partecipate che collaborano alla realizzazione della manifestazione.

Le istituzioni: “Un evento che porta benefici a tutta la città”

Nel corso della conferenza stampa il sindaco Roberto Lagalla ha evidenziato come Radio Italia Live rappresenti un appuntamento di prestigio capace di richiamare migliaia di persone e generare importanti ricadute culturali, turistiche ed economiche. Secondo il primo cittadino, manifestazioni di questa portata contribuiscono a rafforzare il ruolo di Palermo come punto di riferimento nazionale per gli eventi e la musica dal vivo.

Sulla stessa linea l’assessore alla Cultura Antonio Rini, che ha definito il concerto una straordinaria occasione di partecipazione collettiva e una vetrina importante per l’immagine culturale della città, sottolineandone anche l’impatto positivo sul tessuto economico e turistico.

Radio Italia guarda ai grandi numeri

Nel suo intervento, Mario Volanti, Editore e Presidente di Radio Italia, ha ricordato il forte legame costruito negli anni con Palermo e si è detto convinto che anche questa edizione saprà regalare tre ore di grande musica e partecipazione popolare. Volanti ha sottolineato il valore di un cast trasversale, pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età, e ha ribadito l’importanza della musica eseguita rigorosamente dal vivo grazie alla Radio Italia Live Orchestra diretta da Bruno Santori.

Alessandro Volanti, Direttore Marketing e Commerciale dell’emittente, ha invece evidenziato la crescita costante della manifestazione, che nel 2025 ha raggiunto una total audience di 14,6 milioni di persone e generato 125 milioni di impression sui social network. Numeri che confermano il ruolo centrale dell’evento nel panorama dell’intrattenimento italiano e che hanno attirato l’interesse di numerosi brand nazionali e internazionali.

Notino rinnova la partnership

A confermare il valore dell’iniziativa è stata anche Nikola Nováková, Brand Communication Director di Notino, che ha ribadito l’entusiasmo dell’azienda nel sostenere nuovamente Radio Italia Live – Il Concerto. La dirigente ha ricordato come la musica rappresenti uno strumento capace di creare emozioni e favorire la condivisione, elementi che rispecchiano i valori del marchio.

Dopo l’esperienza positiva vissuta durante il concerto di Milano, Notino guarda ora con entusiasmo alla tappa di Palermo, pronta a vivere insieme agli artisti e al pubblico una nuova grande serata di spettacolo.

Con un cast ricco di protagonisti, una diffusione televisiva e digitale senza precedenti e il suggestivo scenario del Foro Italico, Palermo si prepara così a diventare ancora una volta la capitale della musica italiana dal vivo.

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