Ex Rosa, Dybala sul suo futuro: «Tutte le squadre sono un’opzione»

Intervistato ai microfoni di ESPN, l’attaccante della Roma, Paulo Dybala, ha parlato del suo futuro, che potrebbe essere lontano dalla capitale. L’attaccante argentino, attualmente impegnato con la sua nazionale, ha attirato l’attenzione di molti club, e nelle scorse settimane anche il Palermo pare abbia fatto un tentativo per riportarlo in rosanero.

«Vedremo che cosa succederà. Ormai tutte le squadre sono un’opzione – ha dichiarato l’attaccante argentino -. Sono ancora un giocatore della Roma fino alla fine del mese, quindi, per rispetto del club, non parlerò del mio futuro»





Dybala è ancora totalmente incerto sul suo futuro, che potrebbe ancora prendere diverse strade: «Può succedere di tutto. Molte volte ho pensato che sarebbe successo una cosa e invece è successo tutt’altro»

Negli ultimi giorni ha preso anche piede l’ipotesi di un suo ritorno in Argentina al Boca Junior: «È un’opzione, vedremo, come ce ne sono altre. Tuttavia, non ho ancora deciso»