Palermo-Catanzaro, quote e pronostici: rosanero favoriti

PALERMO – Palermo favorito, ma senza margini larghi. Le quote dei principali bookmaker per la sfida del 1° maggio al “Renzo Barbera” delineano uno scenario abbastanza chiaro: i rosanero partono avanti, ma il Catanzaro resta un avversario da non sottovalutare.

La vittoria del Palermo (segno 1) oscilla tra 1.55 e 1.58 sui principali operatori. Bet365 e Snai propongono il successo rosanero a 1.55, mentre AdmiralBet, NetBet e StarVegas salgono leggermente fino a 1.58. Più bassa la quota su Betfair Exchange, dove il segno 1 scende fino a 1.45, confermando la fiducia del mercato nei confronti della squadra di Inzaghi.





Il pareggio (segno X) si attesta tra 3.90 e 4.20: la quota più alta è quella di Bet365 (4.20), mentre altri operatori come Snai e Lottomatica si fermano intorno al 4.00. Betfair Exchange propone una valutazione più bassa (3.48), segnale di una minore probabilità assegnata al segno X rispetto ai bookmaker tradizionali.

Più alte, naturalmente, le quote per il colpo esterno del Catanzaro (segno 2), che variano tra 5.00 e 5.50. Bet365 e Snai offrono la quota massima a 5.50, mentre altri operatori come Lottomatica e 888sport si collocano tra 5.20 e 5.25. Anche in questo caso Betfair Exchange è più “prudente”, con il segno 2 a 4.53.

Numeri che fotografano una partita sulla carta indirizzata verso i rosanero, ma con un Catanzaro già certo del quinto posto e in piena fiducia che potrebbe rappresentare un’insidia concreta, soprattutto in ottica playoff.