Palermo-Catanzaro, meteo favorevole al Barbera: sole e clima mite per la sfida delle 15

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
palermo modena 1-1 (62) tifosi

PALERMO – Condizioni ideali per Palermo-Catanzaro. La sfida in programma venerdì 1° maggio alle ore 15:00 allo stadio “Renzo Barbera” si giocherà con un quadro meteorologico decisamente favorevole, senza particolari criticità per squadre e tifosi.

Secondo le previsioni, la giornata sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte dell’arco temporale. Già dalla mattina il sole sarà protagonista, con temperature in graduale aumento: intorno ai 16-17°C nelle prime ore, fino a raggiungere i 20-21°C proprio nella fascia oraria del match.


Nel dettaglio, durante la partita delle 15:00 sono attesi circa 20-21°C, con ventilazione moderata dai quadranti nord-orientali. Il vento soffierà con intensità tra i 12 e i 18 km/h, senza però incidere in maniera significativa sullo sviluppo del gioco.

Assenti precipitazioni: il rischio pioggia è praticamente nullo per tutta la giornata, con umidità in calo nelle ore centrali e condizioni complessivamente asciutte.

Un contesto climatico che favorirà ritmo e intensità in campo, ma anche una grande presenza sugli spalti, considerando il ponte del 1° maggio e il momento cruciale della stagione rosanero.

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