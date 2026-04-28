Caso Rocchi, D’Avirro: «Non andremo dal pm, senza fascicolo difesa impossibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
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Si definisce la strategia difensiva di Rocchi alla vigilia dell’interrogatorio. Come riportato, l’ex designatore non si presenterà davanti al pm, una scelta maturata insieme al suo legale.

A chiarire la posizione è stato l’avvocato D’Avirro:
«Decisione mia, lui voleva presentarsi. Ma senza fascicolo non posso svolgere la difesa efficacemente».


Una presa di posizione netta, che evidenzia — secondo la difesa — la mancanza di elementi necessari per affrontare l’interrogatorio in modo adeguato.

La scelta di non comparire rappresenta quindi una mossa tecnica, in attesa di avere accesso completo agli atti dell’indagine e poter impostare una linea difensiva più strutturata.

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