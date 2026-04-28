Caso Rocchi, D’Avirro: «Non andremo dal pm, senza fascicolo difesa impossibile»
Si definisce la strategia difensiva di Rocchi alla vigilia dell’interrogatorio. Come riportato, l’ex designatore non si presenterà davanti al pm, una scelta maturata insieme al suo legale.
A chiarire la posizione è stato l’avvocato D’Avirro:
«Decisione mia, lui voleva presentarsi. Ma senza fascicolo non posso svolgere la difesa efficacemente».
Una presa di posizione netta, che evidenzia — secondo la difesa — la mancanza di elementi necessari per affrontare l’interrogatorio in modo adeguato.
La scelta di non comparire rappresenta quindi una mossa tecnica, in attesa di avere accesso completo agli atti dell’indagine e poter impostare una linea difensiva più strutturata.