“This is Palermo” conquista Londra: miglior documentario tv agli SJA Awards

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
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PALERMO – Un riconoscimento internazionale che va oltre il calcio. “This is Palermo”, documentario co-prodotto da COPA90 e Palermo FC, ha conquistato la medaglia d’oro come Best Television Documentary agli SJA British Sports Journalism Awards 2025, tra i premi più prestigiosi del giornalismo sportivo mondiale.

La cerimonia si è svolta al London Palladium, dove il progetto rosanero ha superato produzioni firmate da giganti come BBC, Noah Media Group e Sky Sports News, confermandosi come uno dei migliori prodotti broadcast dell’anno a livello globale.


Realizzato in occasione del 125° anniversario del Palermo, il documentario racconta molto più di una squadra: è un viaggio nell’anima della città, tra identità, cultura e passione. Al centro del racconto ci sono i tifosi, veri protagonisti di una narrazione che intreccia sport e vita quotidiana, mostrando il legame profondo tra Palermo e i suoi colori.

Un successo che rappresenta un ulteriore passo nella crescita dell’immagine internazionale del club, capace di esportare una storia autentica e universale.

«Questo premio ci rende orgogliosi ed è la prova che i valori di questo club e della città sono un linguaggio universale – ha dichiarato Gaetano Lombardo, direttore marketing e comunicazione del Palermo –. Non abbiamo bisogno di inventare nulla, ma solo di raccontare la forza delle emozioni che questi colori sanno trasmettere. Insieme a COPA90 abbiamo voluto mostrare come club e città siano un’unica storia, fatta di appartenenza, orgoglio e resilienza».

Un riconoscimento che consacra Palermo non solo sul campo, ma anche nel modo di raccontarsi al mondo.

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