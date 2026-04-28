Giornale di Sicilia: “Playoff Serie B, il regolamento: Palermo già in semifinale, ecco come funziona”
Il gran ballo dei playoff è pronto a iniziare. Come spiega Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il percorso verso la Serie A entrerà nel vivo martedì 12 maggio con il turno preliminare, primo snodo di un tabellone che porterà fino alla finale di fine mese. Alessandro Arena del Giornale di Sicilia sottolinea come il Palermo, già certo del quarto posto, entrerà direttamente in semifinale, saltando la prima fase.
Turno preliminare: niente rigori
Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, il turno preliminare si giocherà in gara secca tra:
5ª (Catanzaro) vs 8ª
6ª vs 7ª
In caso di parità al 90’, si andrà ai tempi supplementari. Se il risultato resterà in equilibrio anche al 120’, passerà la squadra meglio classificata in campionato. Non sono previsti calci di rigore.
Semifinali: entra il Palermo
Alessandro Arena del Giornale di Sicilia evidenzia come dalle semifinali entreranno in gioco terza e quarta classificata. Le gare si disputeranno su doppio confronto:
andata tra sabato 16 e domenica 17 maggio
ritorno tra martedì 19 e mercoledì 20 maggio
Il Palermo affronterà la vincente tra Catanzaro e ottava classificata, con gara di andata in trasferta e ritorno al Barbera.
In questo turno non sono previsti supplementari: in caso di parità nel doppio confronto passerà la squadra meglio piazzata, quindi i rosanero avrebbero un vantaggio.
Finale: possibile supplementari e rigori
La finale si giocherà su 180 minuti, con andata domenica 24 maggio e ritorno venerdì 29. Anche qui, come ricorda Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, in caso di parità assoluta verrà premiata la squadra meglio classificata.
C’è però un’eccezione importante: se le due finaliste chiudono il campionato con gli stessi punti, si disputeranno tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. Uno scenario già visto nel 2022 tra Pisa e Monza, deciso proprio oltre i 90 minuti.
Palermo, vantaggio da sfruttare
Il quarto posto garantisce al Palermo un percorso teoricamente più agevole, ma anche una responsabilità maggiore. Come sottolinea Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, i rosanero avranno il vantaggio del miglior piazzamento, ma dovranno dimostrare sul campo di meritare la Serie A.