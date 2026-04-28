Giornale di Sicilia: “Playoff Serie B, il regolamento: Palermo già in semifinale, ecco come funziona”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
palermo empoli 3-2 (13) squadra

Il gran ballo dei playoff è pronto a iniziare. Come spiega Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il percorso verso la Serie A entrerà nel vivo martedì 12 maggio con il turno preliminare, primo snodo di un tabellone che porterà fino alla finale di fine mese. Alessandro Arena del Giornale di Sicilia sottolinea come il Palermo, già certo del quarto posto, entrerà direttamente in semifinale, saltando la prima fase.

Turno preliminare: niente rigori


Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, il turno preliminare si giocherà in gara secca tra:

5ª (Catanzaro) vs 8ª
6ª vs 7ª

In caso di parità al 90’, si andrà ai tempi supplementari. Se il risultato resterà in equilibrio anche al 120’, passerà la squadra meglio classificata in campionato. Non sono previsti calci di rigore.

Semifinali: entra il Palermo

Alessandro Arena del Giornale di Sicilia evidenzia come dalle semifinali entreranno in gioco terza e quarta classificata. Le gare si disputeranno su doppio confronto:

andata tra sabato 16 e domenica 17 maggio
ritorno tra martedì 19 e mercoledì 20 maggio

Il Palermo affronterà la vincente tra Catanzaro e ottava classificata, con gara di andata in trasferta e ritorno al Barbera.

In questo turno non sono previsti supplementari: in caso di parità nel doppio confronto passerà la squadra meglio piazzata, quindi i rosanero avrebbero un vantaggio.

Finale: possibile supplementari e rigori

La finale si giocherà su 180 minuti, con andata domenica 24 maggio e ritorno venerdì 29. Anche qui, come ricorda Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, in caso di parità assoluta verrà premiata la squadra meglio classificata.

C’è però un’eccezione importante: se le due finaliste chiudono il campionato con gli stessi punti, si disputeranno tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. Uno scenario già visto nel 2022 tra Pisa e Monza, deciso proprio oltre i 90 minuti.

Palermo, vantaggio da sfruttare

Il quarto posto garantisce al Palermo un percorso teoricamente più agevole, ma anche una responsabilità maggiore. Come sottolinea Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, i rosanero avranno il vantaggio del miglior piazzamento, ma dovranno dimostrare sul campo di meritare la Serie A.

Altre notizie

5780051c-70fc-4ed2-af93-de2e1b2a1ec8

Palermo-Catanzaro, quote e pronostici: rosanero favoriti

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
palermo modena 1-1 (62) tifosi

Palermo-Catanzaro, meteo favorevole al Barbera: sole e clima mite per la sfida delle 15

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, continua la preparazione in vista del Catanzaro: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
Screenshot 2026-04-28 122903

Palermo, sfida gastronomica tra Palumbo e Corona

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
Screenshot 2026-04-28 090346

Taibi: «Palermo forte, ai playoff può giocarsela. Reggiana viva ma serve un miracolo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
image_750x_697fd596adfeb

Piano per il Renzo Barbera: tutti i dubbi e le spese

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (5) squadra

Giornale di Sicilia: “Palermo, ai play-off per cambiare la storia”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (101) johnsen torrasi

Giornale di Sicilia: “Magnani, Johnsen e Gyasi: via all’operazione rilancio”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (1) rui modesto

Giornale di Sicilia: “Palermo, la corsia destra convince: Pierozzi-Modesto arma in più per i playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
11b8d99b-6d06-4912-a29b-1b42733799bc

Repubblica: “Il Palermo aspetta i play-off. Guida ai rebus degli spareggi”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
Palermo Avellino 2-0 (85) magnani augello

Corriere dello Sport: “Inzaghi opta per il turnover. Palermo cerca altre energie”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
palermo modena 1-1 (50)

Palermo, doppio vantaggio per i tifosi: priorità e sconto per la semifinale playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

5780051c-70fc-4ed2-af93-de2e1b2a1ec8

Palermo-Catanzaro, quote e pronostici: rosanero favoriti

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
palermo modena 1-1 (62) tifosi

Palermo-Catanzaro, meteo favorevole al Barbera: sole e clima mite per la sfida delle 15

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
moggi-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Moggi difende Rocchi: «Lo conosco, è una persona integerrima»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
Palermo Avellino 2-0 (38) palumbo

Serie B, Giudice Sportivo: multe a Bari e Avellino, squalifiche e raffica di ammonizioni

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
dossena giuseppe

Dossena: «Solo un commissario con grandi poteri può portarci fuori da questo stato di crisi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026