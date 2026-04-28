Giornale di Sicilia: “Palermo, la corsia destra convince: Pierozzi-Modesto arma in più per i playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (1) rui modesto

Per un tempo hanno messo in difficoltà la Reggiana, confermando i segnali positivi delle ultime settimane. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la coppia formata da Pierozzi e Rui Modesto rappresenta una delle principali soluzioni offensive del Palermo in vista del finale di stagione. Alessandro Arena del Giornale di Sicilia evidenzia come la catena di destra sia stata tra le più attive anche al “Città del Tricolore”.

Qualità offensiva, ma attenzione dietro


Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, se in fase offensiva i due garantiscono spinta e qualità, qualcosa è mancato invece in copertura. In occasione del gol della Reggiana, infatti, sia Rui Modesto che Pierozzi sono stati sorpresi dalla combinazione Portanova-Bonetti, lasciando spazio al cross decisivo per Lambourde.

Un limite che, come evidenzia Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, dovrà essere corretto in vista dei playoff, dove il margine d’errore sarà ridottissimo.

Numeri e produzione offensiva

I dati confermano l’importanza della corsia destra. Alessandro Arena del Giornale di Sicilia sottolinea come Pierozzi sia tornato all’assist dopo cinque mesi, arrivando a quota quattro passaggi vincenti in campionato e nove partecipazioni totali al gol, numeri da top tra i difensori della Serie B.

Rui Modesto, invece, si è distinto per capacità di creare occasioni: due le palle gol costruite, tra cui il filtrante per Pohjanpalo finito sul palo e una conclusione respinta da Micai. Il tutto impreziosito da una costante pericolosità nell’uno contro uno.

Precisione e spinta

Alessandro Arena del Giornale di Sicilia evidenzia anche altri dati significativi: Pierozzi è stato il migliore per precisione nei passaggi (95,2%), mentre Rui Modesto si è piazzato tra i primi per numero di cross tentati.

Numeri che certificano il peso della coppia nella manovra offensiva rosanero.

Calo nella ripresa

Dopo un primo tempo dominante, però, il Palermo ha perso brillantezza nella seconda frazione. Come sottolinea Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, la spinta sulla destra è calata e nemmeno l’ingresso di Vasic ha dato nuova linfa.

Nel finale, i rosanero si sono affidati soprattutto a palle inattive e iniziative individuali, con Johnsen tra i più attivi.

Verso i playoff

Il potenziale della corsia destra è evidente, ma servirà maggiore equilibrio. Alessandro Arena del Giornale di Sicilia è chiaro: per puntare alla Serie A, il Palermo dovrà essere più continuo nei 90 minuti e più attento in fase difensiva.

Perché ai playoff ogni dettaglio può fare la differenza.

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