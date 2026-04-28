Giornale di Sicilia: “Magnani, Johnsen e Gyasi: via all’operazione rilancio”

Il Palermo prepara i playoff puntando sull’esperienza. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Inzaghi è pronto a rilanciare tre elementi di caratura come Magnani, Gyasi e Johnsen, chiamati a incidere in un finale di stagione decisivo. Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia sottolinea come i tre rosanero vantino complessivamente 361 presenze in Serie A, con 19 gol e 15 assist: un patrimonio tecnico che il Palermo vuole sfruttare al massimo.

Numeri importanti, rendimento sotto le attese





Secondo Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, però, il contributo dei tre finora non è stato all’altezza delle aspettative. Arrivati per fare la differenza e trascinare la squadra verso la promozione, Magnani, Gyasi e Johnsen sono stati spesso utilizzati nelle rotazioni, senza riuscire a imporsi stabilmente.

Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia evidenzia il caso di Magnani: 146 presenze in Serie A, ma solo 12 apparizioni in rosanero dal suo ritorno a gennaio, per un totale di 374 minuti. Numeri ridotti per un giocatore chiamato ad alzare il livello della difesa.

Situazione simile per Gyasi, arrivato dall’Empoli con il compito di guidare la squadra: 21 presenze, ma solo nove da titolare e una media di poco superiore ai 40 minuti a partita. Un impatto limitato per un giocatore con 178 presenze nella massima serie.

Johnsen, il colpo che deve accendersi

Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia si sofferma anche su Johnsen, acquisto del mercato invernale: finora nessun gol e poche giocate decisive, ma ancora margini per cambiare il proprio peso specifico nella squadra.

Due partite per convincere Inzaghi

Ora si apre la fase decisiva. Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia sottolinea come le gare contro Catanzaro e Venezia rappresentino un’occasione fondamentale per rilanciare i tre giocatori e guadagnare posizioni nelle gerarchie.

L’obiettivo è chiaro: arrivare ai playoff con più soluzioni e con elementi pronti a fare la differenza nei momenti chiave.

Esperienza al servizio del sogno

Ai playoff serviranno qualità ed esperienza, e Magnani, Gyasi e Johnsen ne hanno in abbondanza. Come evidenzia Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, spetterà a Inzaghi valorizzarli e a loro dimostrare di poter incidere davvero.

Il tempo non è finito. Ma adesso bisogna accelerare.