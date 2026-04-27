Palermo, ripresa a Torretta: lavoro differenziato verso il Catanzaro

È ripresa questo pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo agli ordini di Filippo Inzaghi, in vista della prossima sfida casalinga contro il Catanzaro.

Come comunicato dal club rosanero, la seduta è stata strutturata su due gruppi: i calciatori scesi in campo contro la Reggiana hanno svolto un lavoro aerobico, mentre il resto della squadra ha alternato esercitazioni tecniche e atletiche.





Nel dettaglio, il gruppo ha lavorato con small sided games 5 contro 5 e navette abbinate a tiri in porta, proseguendo così il percorso di avvicinamento alla gara del Barbera.