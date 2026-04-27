Schira: “Sassuolo-Abate, primo summit positivo: avanti per la panchina, possibile biennale”
Primi movimenti concreti per il futuro della panchina del Sassuolo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club neroverde ha avviato i contatti con Abate, protagonista di un primo incontro positivo che lo avvicina sensibilmente alla guida tecnica.
Come evidenzia Nicolò Schira, Abate sta guadagnando terreno nella corsa alla successione di Grosso, destinato a lasciare il club al termine della stagione. Sullo sfondo, attenzione anche alla pista Fiorentina per l’attuale tecnico.
Sempre secondo Nicolò Schira, le parti stanno ragionando su un possibile accordo biennale, segnale di una progettualità chiara da parte del Sassuolo per il nuovo ciclo tecnico.
La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma i contatti avviati rappresentano un passo importante verso una possibile definizione nelle prossime settimane.