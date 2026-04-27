Cesena, Klinsmann già in piedi: prima foto dopo l’operazione. L’infortunio nello scontro con Ranocchia al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
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Arrivano segnali incoraggianti sulle condizioni di Jonathan Klinsmann. Il portiere del Cesena ha pubblicato la prima immagine dopo l’intervento chirurgico, mostrando i primi passi nel percorso di recupero dopo il grave infortunio rimediato al Barbera.

L’estremo difensore si era scontrato nel finale di Palermo-Cesena con il centrocampista rosanero Ranocchia, in un’uscita bassa che aveva generato grande apprensione. Un impatto fortuito ma violento, che aveva costretto Klinsmann al ricovero immediato.


Nella foto diffusa sui social, il portiere appare in piedi all’interno della clinica, con il collare cervicale e assistito dal personale sanitario durante una seduta riabilitativa. A corredo dello scatto, il messaggio semplice ma significativo: «Step by step».

Un’immagine che rappresenta il primo passo verso il recupero, dopo l’operazione effettuata in Germania, e che restituisce fiducia dopo i momenti di grande paura vissuti in campo.

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