Palermo, doppio vantaggio per i tifosi: priorità e sconto per la semifinale playoff
Il Palermo guarda ai playoff e chiama a raccolta i tifosi. Il club rosanero ha comunicato una promozione legata alla gara contro il Catanzaro, in programma venerdì 1° maggio al Barbera, che garantirà vantaggi esclusivi per la semifinale di ritorno degli spareggi.
Chi acquisterà un biglietto per Palermo-Catanzaro potrà infatti accedere a una fase di vendita anticipata per la semifinale playoff, prevista mercoledì 20 maggio, subito dopo la prelazione riservata agli abbonati della stagione 2025/2026 e prima dell’apertura al pubblico.
Non solo priorità: ai possessori del tagliando per la sfida contro il Catanzaro – così come agli acquirenti del Final Pack – sarà riconosciuto anche uno sconto sul prezzo del biglietto rispetto alla tariffa intera.
Resta comunque centrale il ruolo degli abbonati stagionali, che manterranno il primo livello di prelazione, con la possibilità di confermare il proprio posto e accedere a condizioni economiche ancora più vantaggiose.
Ulteriori dettagli sulle modalità di vendita per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B saranno comunicati nei prossimi giorni dal club.