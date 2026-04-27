Giornale di Sicilia: “Palermo, tutto sui play-off: in trasferta serve un cambio di passo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
FOTO PALERMO 6

Il Palermo guarda ai play-off, ma con un nodo da sciogliere: il rendimento lontano dal Barbera. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il quarto posto conquistato dai rosanero apre le porte alla semifinale, ma impone anche una riflessione chiara sulle difficoltà esterne. Alessandro Arena del Giornale di Sicilia evidenzia come il cammino verso la Serie A passerà inevitabilmente da una crescita nelle gare fuori casa.

Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, il pareggio di Reggio Emilia ha confermato un trend già visto durante la stagione: tanto gioco, molte occasioni, ma poca concretezza. I numeri sono emblematici: 20 tiri a 3 contro la Reggiana, eppure solo un pareggio. Una difficoltà che si era già manifestata a Frosinone e che si ripete contro squadre sulla carta inferiori.


Trasferta, il vero limite

Alessandro Arena del Giornale di Sicilia sottolinea come il Palermo abbia raccolto 26 punti in trasferta, contro i 37 del Venezia e i 30 di Frosinone e Monza. Un gap significativo che ha inciso sulla corsa alla promozione diretta.

A pesare sono soprattutto i pareggi, ben otto, e una minore incisività rispetto alle dirette concorrenti. Il confronto con il rendimento interno è netto: al Barbera sono arrivati 43 punti, ben 17 in più rispetto alle gare esterne.

Numeri offensivi e confronto con le big

Sempre Alessandro Arena del Giornale di Sicilia evidenzia un altro dato critico: i 23 gol segnati in 18 partite in trasferta sono troppo pochi per una squadra che ambisce alla Serie A. Il confronto con le rivali è impietoso: Frosinone 33, Venezia 31, Monza 25.

Anche il rendimento contro le prime della classe lascia riflettere: appena una vittoria, ottenuta a Frosinone, e risultati negativi o deludenti contro Juve Stabia, Modena, Catanzaro e Monza.

Verso i play-off

Il Giornale di Sicilia, attraverso l’analisi di Alessandro Arena, sottolinea come le prossime due gare serviranno da banco di prova. Il Catanzaro, già certo del quinto posto, sarà un test importante al Barbera, e potrebbe rappresentare anche un possibile avversario in semifinale.

Per il Palermo sarà fondamentale ottenere un risultato positivo davanti al proprio pubblico per arrivare con maggiore fiducia agli spareggi.

Serve lo step decisivo

La chiave, conclude Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, sarà mentale oltre che tecnica. Senza il supporto del Barbera nelle fasi decisive in trasferta, il Palermo dovrà dimostrare di saper essere concreto e lucido anche lontano da casa.

Perché il sogno Serie A passa da lì.

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