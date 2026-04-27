Giornale di Sicilia: “Palermo, semifinale play-off: andata in trasferta per Inzaghi”

Il Palermo è già proiettato ai play-off e conosce il proprio percorso. Come evidenzia il Giornale di Sicilia, i rosanero, certi del quarto posto, entreranno direttamente in semifinale, ma con un dettaglio non secondario: la gara d’andata si giocherà in trasferta.

Il Giornale di Sicilia sottolinea come il cammino verso la Serie A passerà dagli spareggi, che coinvolgeranno le squadre classificate dal quarto all’ottavo posto. Il Palermo salterà il turno preliminare e attenderà la propria avversaria, che emergerà dalla sfida tra quinta e ottava.





Secondo il Giornale di Sicilia, il programma è già definito: il turno preliminare si giocherà martedì 12 maggio in gara secca (5ª contro 8ª e 6ª contro 7ª). Le semifinali scatteranno nel weekend successivo: sabato 16 maggio la prima sfida (tra 6ª/7ª e 3ª), mentre domenica 17 maggio toccherà al Palermo contro la vincente tra quinta e ottava.

Il Giornale di Sicilia evidenzia anche il calendario completo: ritorno delle semifinali previsto per martedì 19 maggio, mentre la finale si disputerà tra il 24 maggio (andata) e il 29 maggio (ritorno).

Un percorso definito, dunque, per la squadra di Inzaghi, chiamata a farsi trovare pronta per l’appuntamento più importante della stagione.