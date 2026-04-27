Giornale di Sicilia: “Palermo, semifinale play-off: andata in trasferta per Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
udinese palermo 2-1 coppa italia (1)

Il Palermo è già proiettato ai play-off e conosce il proprio percorso. Come evidenzia il Giornale di Sicilia, i rosanero, certi del quarto posto, entreranno direttamente in semifinale, ma con un dettaglio non secondario: la gara d’andata si giocherà in trasferta.

Il Giornale di Sicilia sottolinea come il cammino verso la Serie A passerà dagli spareggi, che coinvolgeranno le squadre classificate dal quarto all’ottavo posto. Il Palermo salterà il turno preliminare e attenderà la propria avversaria, che emergerà dalla sfida tra quinta e ottava.


Secondo il Giornale di Sicilia, il programma è già definito: il turno preliminare si giocherà martedì 12 maggio in gara secca (5ª contro 8ª e 6ª contro 7ª). Le semifinali scatteranno nel weekend successivo: sabato 16 maggio la prima sfida (tra 6ª/7ª e 3ª), mentre domenica 17 maggio toccherà al Palermo contro la vincente tra quinta e ottava.

Il Giornale di Sicilia evidenzia anche il calendario completo: ritorno delle semifinali previsto per martedì 19 maggio, mentre la finale si disputerà tra il 24 maggio (andata) e il 29 maggio (ritorno).

Un percorso definito, dunque, per la squadra di Inzaghi, chiamata a farsi trovare pronta per l’appuntamento più importante della stagione.

Altre notizie

aquilani catanzaro

Gazzetta dello Sport: “Catanzaro, quinto posto blindato: Aquilani prepara i playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
FOTO PALERMO 6

Giornale di Sicilia: “Palermo, tutto sui play-off: in trasferta serve un cambio di passo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
palermo entella 2-0 (3) bani

Giornale di Sicilia: “Palermo, Bani uomo chiave: senza il capitano i numeri crollano”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
palermo cesena 2-0 (74) augello

Giornale di Sicilia: “Palermo, il sogno non è svanito. Ha solo cambiato strada”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
Palermo Avellino 2-0 (28) palumbo

Serie B, volata finale: promozione diretta e playoff, il regolamento e gli incroci decisivi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
aquilani inzaghi

Corriere dello Sport: “Catanzaro lanciato verso i playoff. Messaggio al campionato e al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
PALERMO MANTOVA INZAGHI

Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi meglio dei predecessori: +21 su Dionisi”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
palermo cesena 2-0 (103) corona pohjanpalo inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, testa ai playoff: Inzaghi pensa al turnover”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
pipitone palermo femminile

Palermo Women, Pipitone: «Stagione positiva, cresciute tante giovani: questa è la base per il futuro»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
680967472_18576734998008695_8057887665213083429_n

Palermo Women, colpo esterno: 0-3 al Villaricca

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 160144

Palermo, domenica di relax per Baldini: pranzo con Del Grosso

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
palermo femminile

Palermo Women, le formazioni ufficiali: sfida al Villaricca nella 22ª giornata di Serie C

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

aquilani catanzaro

Gazzetta dello Sport: “Catanzaro, quinto posto blindato: Aquilani prepara i playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
palermo monza 0-3 (120) inzaghi bianco

Gazzetta dello Sport: “Serie B. Sono 180’ di fuoco”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
64c6e136-d89a-41a4-bc10-d297ebeec2b6

Serie A: “Caso Rocchi”, Grassani avverte: «Frode sportiva, rischi fino a 9 anni. Per i club penalizzazioni e retrocessione»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
Screenshot 2026-04-27 072240

Repubblica: “Caso Rocchi, il sospetto del ‘Gioca Jouer’ in sala Var: segnali e presunte ingerenze sotto indagine”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
Screenshot 2026-04-27 071855

Repubblica: “Caso Rocchi, altri arbitri indagati e mistero sulle «persone» coinvolte: rischio terremoto per il calcio italiano”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026