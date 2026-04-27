Giornale di Sicilia: “Palermo, Bani uomo chiave: senza il capitano i numeri crollano”

Il Palermo ha un punto fermo, e si chiama Bani. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il capitano rosanero rappresenta una colonna imprescindibile per la squadra di Inzaghi, sia dal punto di vista tecnico che carismatico. Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia evidenzia come l’assenza del numero 13 a Reggio Emilia, lasciato in panchina per precauzione, abbia confermato ancora una volta la sua centralità negli equilibri della squadra.

Secondo Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, il peso di Bani non si misura solo nella leadership, ma anche nei numeri. Nelle sei partite stagionali in cui il capitano non è stato a disposizione, il Palermo ha raccolto appena 5 punti sui 18 disponibili: una vittoria, due pareggi e ben tre sconfitte. Un rendimento che certifica quanto la squadra fatichi senza il suo riferimento difensivo.





Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia sottolinea inoltre come anche il dato sui gol subiti sia indicativo: il Palermo, che vanta una delle migliori difese del campionato, ha incassato ben 8 reti proprio nelle gare senza Bani. Un segnale evidente della sua importanza nella tenuta del reparto arretrato.

Non è solo una questione di campo. Come evidenzia ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Bani è diventato nel corso della stagione un punto di riferimento anche nello spogliatoio, meritando la fascia da capitano dopo l’addio di Brunori. Un leader riconosciuto, capace di tenere unito il gruppo nei momenti chiave.

Verso i playoff

L’obiettivo ora è chiaro: recuperare Bani al massimo della condizione in vista dei playoff. Il Palermo non può permettersi di rinunciare al suo capitano proprio nella fase decisiva della stagione.

A confermare la solidità del reparto difensivo è anche Ceccaroni, che ai canali ufficiali del club ha dichiarato: «Sapevamo che era una partita difficile contro una squadra che lotta per salvarsi. Peccato perché speravamo di ottenere la vittoria. Ora ci aspettano i playoff e daremo tutto».

Il messaggio è chiaro: il Palermo ha le carte per giocarsela, ma con Bani tutto diventa più semplice.