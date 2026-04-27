Giornale di Sicilia: “Palermo, il sogno non è svanito. Ha solo cambiato strada”

Il sogno non è svanito, ha solo cambiato strada. Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha visto sfumare la promozione diretta, ma conserva intatte le possibilità di conquistare la Serie A attraverso i playoff. Luigi Butera del Giornale di Sicilia paragona il campionato rosanero a una slot machine: tanti tentativi, tante occasioni, ma la combinazione vincente non è mai arrivata, complice anche la forza delle rivali.

Secondo Luigi Butera del Giornale di Sicilia, il pareggio contro la Reggiana ha chiuso definitivamente i discorsi per la promozione diretta, ma ha anche confermato lo stato di salute della squadra di Inzaghi. Il Palermo crea, produce gioco, ma paga una cronica mancanza di cinismo sotto porta: un limite che nei playoff non potrà più essere tollerato.





Luigi Butera del Giornale di Sicilia evidenzia come i rosanero abbiano spesso dominato le partite senza riuscire a concretizzare, accumulando tiri e occasioni senza ottenere i risultati sperati. Una tendenza vista anche a Reggio Emilia, dove la superiorità non si è tradotta in vittoria.

Playoff nel mirino

Il Giornale di Sicilia, attraverso l’analisi di Luigi Butera, sottolinea come il Palermo sia atteso ora da due gare che non cambieranno la classifica, ma che saranno fondamentali per preparare al meglio gli spareggi. Il debutto nei playoff è fissato per la semifinale, con i rosanero chiamati a farsi trovare pronti dal 17 maggio.

Il calendario propone due test significativi: prima il Catanzaro al Barbera, poi la trasferta di Venezia. Due sfide che, come evidenzia Luigi Butera del Giornale di Sicilia, serviranno per misurare la condizione della squadra e testare soluzioni in vista degli spareggi.

Turnover e gestione delle energie

Inzaghi, sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, darà spazio al turnover per preservare i titolari e arrivare ai playoff con energie fresche. La squadra ha un’età media elevata e negli ultimi mesi si sono visti sempre gli stessi interpreti: per questo sarà fondamentale allargare le rotazioni.

Il tecnico dovrà anche trovare nuove soluzioni, sia a livello di uomini – con elementi come Johnsen pronti a ritagliarsi un ruolo – sia sul piano tattico.

Serve più cinismo

Il messaggio è chiaro: il Palermo ha qualità tecniche e caratteriali per ambire alla Serie A, ma deve crescere in concretezza. Come ribadisce Luigi Butera del Giornale di Sicilia, ai playoff non ci sarà margine per errori: servirà lucidità sotto porta e maggiore cattiveria nelle situazioni decisive.

Il sogno è ancora vivo. Ma adesso passa tutto da lì.