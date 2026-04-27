Corriere dello Sport: “Arsenico e nuovi dispetti, tutto il veleno dell’AIA”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
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Il terremoto che ha travolto il vertice arbitrale italiano apre ora una nuova fase, forse ancora più delicata: quella della successione. Come racconta il Corriere dello Sport nell’analisi firmata da Edmondo Pinna, il mondo arbitrale vive ore di forte tensione, tra divisioni interne, veti incrociati e logiche di potere che rischiano di pesare sulle scelte imminenti.

Secondo Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, il Comitato Nazionale dell’AIA è chiamato a individuare il sostituto ad interim di Rocchi, autosospesosi dopo l’inchiesta che lo vede indagato per frode sportiva. Una decisione che, però, si inserisce in un contesto tutt’altro che compatto, con posizioni divergenti già emerse nelle prime riunioni.


Come evidenzia Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, già nelle ore successive allo scoppio del caso si è consumato uno scontro interno, in particolare sulla gestione della posizione di Rocchi. Alcuni membri avrebbero spinto per una linea durissima, arrivando a minacciare dimissioni pur di evitare soluzioni diverse dalla sospensione immediata.

Il nodo centrale, sottolinea Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, è ora la scelta del nuovo designatore. La logica della continuità tecnica suggerirebbe una soluzione interna, ma le dinamiche politiche stanno complicando il quadro. Tra i candidati emergono i nomi di Tommasi e Ciampi, con quest’ultimo considerato una figura esperta ma osteggiata da una parte del Comitato.

Proprio su Ciampi, riporta Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, si sarebbe registrato un veto netto, legato a equilibri interni e a decisioni che andrebbero oltre il piano tecnico. Una situazione che evidenzia come, ancora una volta, la componente politica stia incidendo sulle scelte operative.

Nel frattempo, come racconta Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, prendono quota anche alternative come Celi e Trefoloni, mentre non si esclude un’ipotesi più radicale: quella di un’assunzione temporanea del ruolo da parte dello stesso Massini, sul modello di precedenti situazioni emergenziali.

Ma il clima resta pesante. Secondo Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, all’interno dell’AIA si registrano tensioni costanti, alimentate da rivalità, ambizioni personali e strategie elettorali in vista dei prossimi assetti di potere. Un sistema attraversato da correnti contrapposte, dove ogni decisione rischia di diventare terreno di scontro.

Il quadro che emerge, come sottolinea ancora Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, è quello di un ambiente fragile, in cui le logiche di “bottega” e gli interessi personali sembrano prevalere sulla necessità di stabilità e coesione. Una situazione che, nel pieno della stagione, rischia di avere ripercussioni dirette anche sul campo.

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