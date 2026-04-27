Corriere dello Sport: “Caso Rocchi, possibile assenza all’interrogatorio: difesa parla di inchiesta anomala”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
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Il caso Rocchi entra in una fase delicata anche sul piano procedurale. Come riportato dal Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Edmondo Pinna, il designatore arbitrale potrebbe non presentarsi giovedì prossimo davanti alla Procura di Milano per l’interrogatorio fissato dal pm Maurizio Ascione.

Secondo Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, la stessa scelta potrebbe essere valutata anche da Gervasoni, anch’egli indagato. Alla base della riflessione difensiva ci sarebbe la natura dell’atto notificato: un invito a comparire ritenuto «al buio», privo di riferimenti dettagliati sull’ipotesi di reato contestata e sulle eventuali persone coinvolte nel presunto concorso.


Come sottolinea Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, il legale di Rocchi, D’Avirro, ha evidenziato: «C’è il riferimento al 110 del Codice Penale, ma l’unico soggetto è Rocchi», mentre la difesa di Gervasoni ha confermato che la strategia è ancora in fase di valutazione. Le opzioni sul tavolo, riporta il Corriere dello Sport, restano due: non presentarsi oppure comparire avvalendosi della facoltà di non rispondere.

Nel dettaglio, Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport definisce l’indagine «anomala e complessa», anche per alcune questioni procedurali. Tra queste, la scadenza dei termini delle indagini preliminari, formalmente fissata al 26 aprile, con richiesta di proroga già avanzata dal pm. Un passaggio che, come evidenzia il Corriere dello Sport, potrebbe incidere sulla validità degli atti successivi.

Ulteriori elementi di incertezza, secondo Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, riguardano l’assenza di intercettazioni e la possibile esistenza di un filone parallelo legato agli accertamenti della Guardia di Finanza sui rimborsi arbitrali. Aspetti che rendono il quadro investigativo ancora poco definito.

Sul piano umano, il Corriere dello Sport racconta un Rocchi profondamente provato. Come riporta Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, il designatore si è chiuso nel silenzio, limitando i contatti e confidando agli amici di sentirsi «umanamente umiliato e offeso». Una situazione che, secondo la difesa, colpisce una persona descritta come «per bene, onesta e leale».

Per quanto riguarda Gervasoni, invece, Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport evidenzia un clima più sereno, con il legale Ducci che ha parlato di un assistito «molto tranquillo», nonostante le accuse relative all’intervento in Salernitana-Modena.

Infine, il quadro delle contestazioni. Come ricostruisce Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, a Rocchi vengono contestati tre episodi: la presunta “bussata” nella sala VAR durante Udinese-Parma, supportata da un video in cui Paterna si volta pronunciando «È rigore?»; le designazioni arbitrali ritenute favorevoli o sfavorevoli (Colombo e Doveri); e il presunto coinvolgimento in dinamiche analoghe a quelle contestate a Gervasoni.

Una vicenda ancora tutta da chiarire, come ribadisce Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, destinata a svilupparsi nei prossimi giorni tra strategie difensive e decisioni della magistratura.

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