Corriere dello Sport: “Mantova, salvezza a un passo: Modesto e Rinaudo firmano la svolta”

Il Mantova vede la salvezza e prepara il brindisi finale, in un clima che richiama quello vissuto appena un anno fa. Stesso periodo, stesso entusiasmo, ma con una consapevolezza diversa: non solo chiudere il discorso permanenza, ma dare valore anche agli ultimi 180 minuti di stagione. Come racconta Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, la squadra lombarda è ormai a un passo dall’obiettivo, frutto di una rimonta costruita con decisione nella seconda parte del campionato. Lo stesso Gabriele Gilli, nell’analisi proposta dal Corriere dello Sport, sottolinea come la svolta sia arrivata grazie alla rivoluzione invernale.

Determinanti gli innesti dirigenziali e tecnici: Leandro Rinaudo e Francesco Modesto hanno cambiato il volto della squadra. Secondo quanto evidenziato da Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, il loro arrivo ha cancellato dubbi e incertezze, trasformando una stagione complicata in un percorso solido e convincente. Ora il Mantova non solo punta a chiudere la pratica salvezza, ma si prepara anche a incidere indirettamente nella lotta promozione, con le sfide contro Monza e Frosinone.





Il cambio di passo è evidente anche sul piano tattico. Come evidenzia ancora Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, il passaggio alla difesa a tre ha garantito maggiore equilibrio e solidità, migliorando sensibilmente i numeri difensivi. Da quando Modesto è subentrato, il Mantova ha disputato 20 partite con una media di 1,45 punti a gara e tre vittorie nelle ultime quattro uscite. Numeri che certificano una crescita costante.

La sfida contro il Monza, prevista nei prossimi giorni, non sarà una semplice passerella. Come rimarca Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, basterà un punto per la matematica salvezza, ma la squadra vuole chiudere in bellezza e dare continuità al proprio percorso. Un cerchio che potrebbe chiudersi simbolicamente proprio contro una delle protagoniste del campionato.

Grande merito anche al lavoro di Rinaudo sul mercato. L’arrivo di elementi esperti come Bardi e la valorizzazione di giovani come Bragantini hanno dato profondità e qualità alla rosa. Come sottolinea Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, per il direttore sportivo si tratta anche di una rivincita personale, dopo l’addio al Palermo e le scelte che lo avevano portato lontano dal club rosanero.

Il Mantova, dunque, è pronto a festeggiare. Una salvezza costruita con idee, organizzazione e coraggio, che potrebbe diventare il punto di partenza per ambizioni future.