Serie B, volata finale: promozione diretta e playoff, il regolamento e gli incroci decisivi

A due giornate dalla fine, la Serie B entra nella fase decisiva. Come evidenzia il Corriere dello Sport, la corsa alla promozione diretta e quella ai playoff sono ancora aperte, con incroci che possono cambiare tutto.

Promozione diretta: Venezia avanti, duello Monza-Frosinone





Il Corriere dello Sport sottolinea come il Venezia, primo con 78 punti, resti in pole position ma dovrà affrontare Spezia e Palermo. Alle sue spalle, Monza e Frosinone a quota 75 si giocano il secondo posto.

Calendario alla mano:

Venezia: Spezia, Palermo

Frosinone: Juve Stabia, Mantova

Monza: Mantova, Empoli

Un finale apertissimo.

Regolamento: decisivi gli scontri diretti

Come ricorda il Corriere dello Sport, le prime due salgono direttamente in Serie A. In caso di parità di punti, contano gli scontri diretti.

E proprio qui entra in gioco il duello Monza-Frosinone: in caso di arrivo a pari punti, sarebbe il Monza a essere promosso, forte dei risultati favorevoli nei confronti diretti.

Palermo: quarto posto già certo

Il Corriere dello Sport evidenzia un dato ormai definitivo: il Palermo, fermo a 69 punti, è matematicamente quarto e fuori dalla corsa alla promozione diretta.

Questo significa che i rosanero entreranno direttamente in semifinale playoff, con il vantaggio del miglior piazzamento rispetto alle squadre provenienti dal primo turno.

Playoff: bagarre per gli ultimi posti

Restano invece apertissime le posizioni dal quinto all’ottavo posto. Il Corriere dello Sport segnala:

Modena (52)

Juve Stabia (50)

Avellino (46)

Cesena (45)

Carrarese e Mantova (43)

Con diversi scontri diretti che saranno decisivi per definire la griglia.

Regolamento playoff: come funzionano

Il Corriere dello Sport ricorda la formula:

primo turno: 5ª vs 8ª e 6ª vs 7ª

in semifinale entrano 3ª e 4ª

In caso di parità passa la squadra meglio classificata.

Volata finale: ogni dettaglio pesa

Tra calendario e regolamento, ogni punto sarà determinante. Il Palermo conosce già il proprio destino: quarto posto e playoff. Davanti, invece, la corsa alla Serie A diretta è ancora tutta da scrivere.