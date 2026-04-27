Serie B, volata finale: promozione diretta e playoff, il regolamento e gli incroci decisivi
A due giornate dalla fine, la Serie B entra nella fase decisiva. Come evidenzia il Corriere dello Sport, la corsa alla promozione diretta e quella ai playoff sono ancora aperte, con incroci che possono cambiare tutto.
Promozione diretta: Venezia avanti, duello Monza-Frosinone
Il Corriere dello Sport sottolinea come il Venezia, primo con 78 punti, resti in pole position ma dovrà affrontare Spezia e Palermo. Alle sue spalle, Monza e Frosinone a quota 75 si giocano il secondo posto.
Calendario alla mano:
Venezia: Spezia, Palermo
Frosinone: Juve Stabia, Mantova
Monza: Mantova, Empoli
Un finale apertissimo.
Regolamento: decisivi gli scontri diretti
Come ricorda il Corriere dello Sport, le prime due salgono direttamente in Serie A. In caso di parità di punti, contano gli scontri diretti.
E proprio qui entra in gioco il duello Monza-Frosinone: in caso di arrivo a pari punti, sarebbe il Monza a essere promosso, forte dei risultati favorevoli nei confronti diretti.
Palermo: quarto posto già certo
Il Corriere dello Sport evidenzia un dato ormai definitivo: il Palermo, fermo a 69 punti, è matematicamente quarto e fuori dalla corsa alla promozione diretta.
Questo significa che i rosanero entreranno direttamente in semifinale playoff, con il vantaggio del miglior piazzamento rispetto alle squadre provenienti dal primo turno.
Playoff: bagarre per gli ultimi posti
Restano invece apertissime le posizioni dal quinto all’ottavo posto. Il Corriere dello Sport segnala:
Modena (52)
Juve Stabia (50)
Avellino (46)
Cesena (45)
Carrarese e Mantova (43)
Con diversi scontri diretti che saranno decisivi per definire la griglia.
Regolamento playoff: come funzionano
Il Corriere dello Sport ricorda la formula:
primo turno: 5ª vs 8ª e 6ª vs 7ª
in semifinale entrano 3ª e 4ª
In caso di parità passa la squadra meglio classificata.
Volata finale: ogni dettaglio pesa
Tra calendario e regolamento, ogni punto sarà determinante. Il Palermo conosce già il proprio destino: quarto posto e playoff. Davanti, invece, la corsa alla Serie A diretta è ancora tutta da scrivere.