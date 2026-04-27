Corriere dello Sport: “Catanzaro lanciato verso i playoff. Messaggio al campionato e al Palermo”

Un Catanzaro in piena forma playoff e senza alcun limite. Come racconta Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, la squadra di Aquilani continua a sorprendere, travolgendo uno Spezia ambizioso nonostante assenze pesanti come quelle di D’Alessandro, Iemmello e Brighenti. Carlo Talarico del Corriere dello Sport sottolinea come i giallorossi abbiano ormai superato da tempo l’obiettivo salvezza, centrato con largo anticipo, dimostrando una fame che va oltre ogni aspettativa.

Secondo Carlo Talarico del Corriere dello Sport, a trascinare il Catanzaro è Filippo Pittarello, protagonista con una doppietta che lo porta in doppia cifra, raggiungendo quota 10 gol come Iemmello. Un segnale chiaro della crescita offensiva della squadra, impreziosita anche dalla rete del difensore Fellipe Jack, diciannovesimo marcatore stagionale: un dato che certifica la profondità e la qualità del gruppo.





Pittarello protagonista

Carlo Talarico del Corriere dello Sport racconta la serata perfetta di Pittarello, capace in cinque minuti nella ripresa di chiudere la gara contro lo Spezia e firmare una delle pagine più importanti della sua carriera. «È una soddisfazione grandissima arrivare in doppia cifra – ha dichiarato l’attaccante – è qualcosa di bello per me, per la mia famiglia e per tutta la squadra».

Non sono mancati momenti difficili: «Non è semplice, in campo si sente tutto. Ho passato due anni complicati, ma mi sono detto di fare qualcosa in più e dimostrare il mio valore. Questo traguardo è il risultato del lavoro».

Messaggio al campionato e al Palermo

Il Catanzaro guarda già avanti. Come evidenzia Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, la mentalità della squadra è chiara: vincere sempre, anche quando la classifica non lo impone. «L’emblema è la partita con lo Spezia: loro avevano bisogno di punti, noi meno, ma volevamo comunque vincere. È un segnale importante per il campionato e per i playoff».

All’orizzonte c’è anche la sfida contro il Palermo, che sarà un banco di prova significativo: «Non saranno passeggiate, né a Palermo né contro il Bari», ha ammesso Pittarello.

Playoff nel mirino

Il Catanzaro arriva agli spareggi con entusiasmo e consapevolezza. Carlo Talarico del Corriere dello Sport sottolinea come, rispetto alla scorsa stagione, la squadra sembri più pronta ad affrontare i playoff con un atteggiamento propositivo: «Ci arriviamo bene, vogliamo giocarceli a viso aperto».

Una crescita evidente, che rende i giallorossi una delle squadre più temibili nella corsa alla Serie A. E il Palermo è avvisato.