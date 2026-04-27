Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi meglio dei predecessori: +21 su Dionisi”
Il Palermo di Pippo Inzaghi viaggia a ritmi superiori rispetto alle recenti gestioni tecniche, anche se il traguardo della promozione diretta è ormai sfumato. Come evidenzia il Corriere dello Sport, i rosanero hanno raggiunto quota 69 punti, un bottino nettamente superiore rispetto alle ultime stagioni.
Il Corriere dello Sport sottolinea il dato più significativo: Inzaghi ha ben 21 punti in più rispetto a Dionisi, che nella scorsa stagione si era fermato a 48. Un salto importante che certifica la crescita della squadra sul piano del rendimento complessivo.
Sempre secondo il Corriere dello Sport, anche il confronto con Corini nel 2023/24 sorride all’attuale tecnico: l’ex allenatore rosanero si era fermato a quota 52 punti, ben distante dall’attuale marcia del Palermo.
Il Corriere dello Sport ricorda però come il miglior rendimento della storia recente resti quello di Iachini, che nella stagione 2013/14 – dopo la gestione Gattuso – chiuse con 75 punti conquistando la promozione in Serie A.