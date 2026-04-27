Corriere dello Sport: “Palermo, testa ai playoff: Inzaghi pensa al turnover”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
palermo cesena 2-0 (103) corona pohjanpalo inzaghi

Archiviato il sogno della promozione diretta, il Palermo guarda avanti. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, per i rosanero è tempo di concentrarsi esclusivamente sui playoff, diventati ormai l’unica strada per inseguire la Serie A. Antonio La Rosa del Corriere dello Sport sottolinea come la “strada di scorta” sia diventata la via principale, con una full immersion già iniziata dopo il pareggio contro la Reggiana.

Secondo Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, proprio la gara di Reggio Emilia rappresenta un manifesto della stagione rosanero: tanto gioco, molte occasioni, ma poca concretezza. Un copione che ha accompagnato il Palermo lungo tutto il campionato e che, complice la corsa di Venezia, Monza e Frosinone, ha impedito l’aggancio alla promozione diretta. Anche un eventuale bottino finale di 75 punti, evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, significherebbe con ogni probabilità quarto posto.


Testa agli spareggi

Il Palermo è chiamato ora a trasformare la frustrazione in energia positiva. Come evidenzia Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, il lavoro visto contro la Reggiana è stato buono ma non sufficiente. La mancata vittoria contro un avversario alla portata impone una riflessione profonda, anche in chiave autocritica.

Inzaghi non ha nascosto i limiti emersi: “Quando tiri in porta più di 20 volte devi fare più gol, dovevamo avere più cattiveria ed essere più bravi. Ora bisogna chiudere bene il nostro campionato e prepararci al meglio per i playoff”.

Luci e ombre da gestire

Antonio La Rosa del Corriere dello Sport evidenzia come la prestazione di Reggio Emilia abbia mostrato luci e ombre. Da un lato la qualità e l’indole offensiva di una squadra ricca di talento, dall’altro i difetti che rischiano di pesare nei playoff: su tutti la mancanza di cinismo e le difficoltà in trasferta nel trasformare la superiorità in vittorie.

Turnover e gestione delle energie

Guardando alle prossime due gare, il Palermo inizierà a ragionare in ottica playoff. Antonio La Rosa del Corriere dello Sport sottolinea come Inzaghi stia valutando un ampio turnover per gestire le energie della rosa. Contro il Catanzaro, e nelle successive uscite, potrebbero rifiatare diversi titolari.

Previsto infatti un turno di riposo per Bani, in gestione, ma anche per Augello, Palumbo, Ranocchia e forse Pohjanpalo.

Le certezze da cui ripartire

Nonostante tutto, due certezze restano solide. Come rimarca Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, il calore della tifoseria – con i sostenitori presenti anche al rientro della squadra – e la profondità della rosa rappresentano basi fondamentali per affrontare gli spareggi.

Ora il Palermo deve cambiare pelle: meno rimpianti, più concretezza. Perché la Serie A passa da lì.

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