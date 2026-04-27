Gazzetta del Sud: “Catanzaro, sfida al Palermo: 19 marcatori e doppia cifra per Iemmello e Pittarello”

Un Catanzaro prolifico, completo e sempre più consapevole dei propri mezzi. Come evidenzia la Gazzetta del Sud, i numeri raccontano una stagione di altissimo livello: 58 gol segnati, 19 marcatori diversi e due uomini in doppia cifra, Iemmello e Pittarello. La Gazzetta del Sud sottolinea come il valore dei giallorossi vada ben oltre il quinto posto e i 59 punti conquistati a due giornate dalla fine.

Secondo la Gazzetta del Sud, il merito è condiviso: Aquilani ha costruito un sistema di gioco che esalta le individualità, ma determinante è anche il contesto, con un club solido e scelte sempre ponderate. Un equilibrio che ha permesso alla squadra di crescere nel tempo, superando anche un avvio difficile senza vittorie nelle prime otto gare.





Pittarello, crescita e mentalità

La Gazzetta del Sud si sofferma sulla stagione di Pittarello, arrivato per la prima volta in doppia cifra tra i professionisti. Un traguardo che certifica la sua crescita, non solo tecnica ma anche mentale. Lo stesso Aquilani lo ha definito «un testone» capace però di fare uno step importante, con margini ancora ampi.

L’attaccante ha raccontato il proprio percorso: «In campo si sente tutto, ho vissuto due anni difficili tra sostegno e critiche. Ma mi sono detto che dovevo dare qualcosa in più e dimostrare il mio valore. La doppia cifra è il coronamento del lavoro».

Iemmello e il valore del collettivo

Non sorprende invece la continuità di Iemmello, che per il quarto anno di fila raggiunge la doppia cifra, pur giocando spesso più lontano dalla porta. Un segnale della qualità e dell’adattabilità del capitano giallorosso.

Come evidenzia ancora la Gazzetta del Sud, il Catanzaro è una delle poche squadre in Serie B con due giocatori in doppia cifra (insieme al Frosinone), a dimostrazione della pericolosità offensiva e della varietà delle soluzioni.

Numeri e soluzioni: una squadra completa

La forza del Catanzaro emerge anche nei dettagli: 21 gol su palla inattiva, di cui 12 da calcio d’angolo, e ben 19 giocatori diversi a segno, dato che eguaglia il Monza. Un sistema che funziona e che rende i giallorossi imprevedibili.

La Gazzetta del Sud evidenzia anche il contributo di Fellipe Jack, autore di un gol da schema su corner e simbolo di una rosa ampia e coinvolta.

Playoff nel mirino

Il Catanzaro arriva ai playoff con fiducia e ambizione. Come sottolinea la Gazzetta del Sud, la squadra ha già dimostrato nella gara contro lo Spezia di voler vincere anche senza pressioni di classifica.

Un segnale forte per il finale di stagione: i giallorossi non vogliono essere comparse, ma protagonisti fino in fondo.