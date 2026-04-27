Gazzetta dello Sport: “Catanzaro, quinto posto blindato: Aquilani prepara i playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
aquilani catanzaro

Il Catanzaro vola ai playoff con certezze e ambizioni. Come racconta Andrea Celia Magno sulla Gazzetta dello Sport, la vittoria contro lo Spezia ha consegnato ai giallorossi il quinto posto matematico, garantendo per il terzo anno consecutivo la partecipazione agli spareggi promozione. Andrea Celia Magno della Gazzetta dello Sport sottolinea come la squadra del presidente Noto avrà anche il vantaggio di giocare in casa il turno preliminare.

Un traguardo tutt’altro che scontato. Secondo Andrea Celia Magno della Gazzetta dello Sport, l’inizio di stagione era stato complicato, con otto partite senza vittorie (sei pareggi e due sconfitte), ma il lavoro di Aquilani ha ribaltato la situazione, costruendo una squadra solida e riconoscibile.


Il lavoro di Aquilani

Andrea Celia Magno della Gazzetta dello Sport evidenzia come il tecnico abbia trovato equilibrio e identità con il 3-4-2-1, valorizzando il collettivo. I numeri parlano chiaro: ben 19 marcatori diversi, dato condiviso con Monza e Frosinone, e due attaccanti in doppia cifra, Iemmello e Pittarello, entrambi a quota 10 gol.

Un sistema che ha esaltato anche i giovani inseriti dal direttore sportivo Polito: da Cisse, fermato dall’infortunio, fino a Favasuli, Rispoli, Liberali e Alesi.

Gestione e rotazioni in vista degli spareggi

Come sottolinea ancora Andrea Celia Magno sulla Gazzetta dello Sport, uno dei vantaggi del Catanzaro è la possibilità di gestire le ultime due giornate senza pressioni di classifica. Aquilani potrà ruotare gli uomini e preservare i titolari in vista dei playoff.

Brighenti è già stato tenuto a riposo in via precauzionale contro lo Spezia, mentre il rientro di Iemmello e D’Alessandro è previsto tra la fine della regular season e l’inizio degli spareggi.

Palermo avvisato

Il Catanzaro si presenta dunque ai playoff con entusiasmo, profondità e identità. Come ribadisce Andrea Celia Magno della Gazzetta dello Sport, i giallorossi sono una squadra in crescita e pronta a giocarsi le proprie carte fino in fondo.

E per il Palermo, possibile avversario in semifinale, sarà un ostacolo tutt’altro che semplice.

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