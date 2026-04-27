Gazzetta dello Sport: “Serie B. Sono 180’ di fuoco”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
palermo monza 0-3 (120) inzaghi bianco

La Serie B entra nel rettilineo finale senza certezze, se non poche eccezioni. Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Catanzaro è già aritmeticamente quinto e il Palermo, salvo clamorosi ribaltoni, chiuderà al quarto posto. Per il resto, è un campionato ancora tutto da scrivere. Lo stesso Nicola Binda, nell’analisi pubblicata sulla Gazzetta dello Sport, sottolinea come a due giornate dalla fine regni l’incertezza più totale, nel pieno rispetto del DNA della categoria.

Nella corsa alla promozione diretta restano tre squadre. Il Venezia è avanti di tre punti e, come evidenzia Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, ha il vantaggio negli scontri diretti: con una vittoria nel prossimo turno sarebbe matematicamente in Serie A. Alle sue spalle Monza e Frosinone, appaiate, con i brianzoli in posizione favorevole nella classifica avulsa. Numeri che certificano l’eccezionalità della stagione: la terza classificata potrebbe addirittura chiudere a quota 81 punti, un dato rarissimo.


Capitolo playoff: la terza sarà la perdente tra Monza e Frosinone, mentre il Palermo è ormai destinato al quarto posto e direttamente alle semifinali. Secondo quanto riportato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, solo un’improbabile combinazione legata alla differenza reti potrebbe cambiare lo scenario per i rosanero. Il Catanzaro, invece, è già certo del quinto posto e giocherà il turno preliminare in casa.

Resta apertissima la corsa agli ultimi posti utili. Modena è già dentro, mentre Juve Stabia e Avellino devono ancora difendersi dagli assalti di Cesena, Carrarese e Mantova. Come sottolinea ancora Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, nessuna squadra può dirsi al sicuro, con diverse combinazioni ancora possibili.

Il vero caos, però, si registra in zona salvezza. La Sampdoria non è ancora fuori dai guai e potrebbe essere risucchiata nei playout. Südtirol e Padova, pur con scenari remoti, rischiano addirittura la retrocessione diretta. Più critica la situazione di Empoli e Pescara, attualmente in zona playout ma ancora in bilico tra salvezza diretta e Serie C.

In fondo, Bari e Reggiana sono oggi retrocesse, ma con concrete possibilità di rientrare nei playout e addirittura salvarsi. E attenzione allo Spezia: fanalino di coda con 33 punti, potrebbe incredibilmente riaprire tutto con due vittorie. Come evidenzia Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, uno scenario al limite del fantacalcio, ma perfettamente coerente con l’imprevedibilità della Serie B.

Tutto ancora aperto, dunque. Nessun verdetto definitivo, nessuna certezza assoluta. Solo una raccomandazione: fare i conti, ma senza programmare vacanze. Perché, come ricorda Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, in Serie B può succedere davvero di tutto.

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