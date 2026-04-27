Gazzetta di Reggio: “Palumbo, esultanza e polemiche: clima acceso dopo Reggiana-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
Palermo Avellino 2-0 (31) palumbo pierozzi ranocchia

L’1-1 tra Reggiana e Palermo lascia strascichi anche fuori dal campo. Come racconta Andrea Lolli sulla Gazzetta di Reggio, a far discutere è stata soprattutto l’esultanza di Palumbo sotto la Curva Sud, episodio che ha acceso gli animi tra tifosi e società granata. Andrea Lolli della Gazzetta di Reggio sottolinea come il gesto dell’ex Modena sia stato interpretato inizialmente come provocatorio, contribuendo ad alimentare la tensione.

Secondo quanto riportato da Andrea Lolli sulla Gazzetta di Reggio, Palumbo, dopo aver firmato il gol del pareggio, si è diretto sotto il settore caldo dello stadio mimando un gesto che ha scatenato la reazione del pubblico e anche della dirigenza emiliana. La Reggiana, infatti, ha protestato chiedendo l’espulsione del giocatore, ritenendo l’esultanza eccessiva e provocatoria.


Andrea Lolli della Gazzetta di Reggio chiarisce però un dettaglio importante: l’esultanza non sarebbe stata rivolta ai tifosi granata, ma al videomaker del Palermo, posizionato proprio alle spalle della porta, davanti alla Curva Sud. Un gesto, quindi, destinato alla comunicazione interna del club rosanero, come spesso accade per i contenuti social.

La Gazzetta di Reggio, attraverso l’analisi di Andrea Lolli, evidenzia come questo tipo di celebrazioni siano ormai abituali nei canali ufficiali delle squadre, dove vengono condivise immagini delle esultanze dopo ogni rete. Un contesto che ridimensiona la polemica, anche se non cancella del tutto il malumore tra i tifosi granata.

Resta il fatto che l’episodio ha contribuito ad accendere una sfida già intensa, destinata a lasciare strascichi anche in vista dei prossimi impegni.

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